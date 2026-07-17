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Росія стежить за навчаннями НАТО: що замислив Путін

09:07 17.07.2026 Пт
2 хв
У Польщі озвучили важливе попередження
aimg Юлія Капітонова
Росія стежить за навчаннями НАТО: що замислив Путін Фото: Ймовірно, РФ розпочала проти НАТО кампанію "Нульова фаза" (Getty Images)
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У Польщі вважають, що Росія змінила тактику та уважно спостерігає за навчаннями НАТО біля Балтійського моря, готуючись до можливих провокацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У Варшаві звернули увагу на те, що Росія проводить спостереження за інтеграційними навчаннями НАТО з протиповітряної оборони поблизу Балтійського моря.

Польська влада дійшла висновку, що це може відбуватися в межах зусиль "Нульова фаза".

З офіційною заявою одразу виступив віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

За його словами, Варшава підняла в повітря винищувачі та перехопила два російські винищувачі Су-30СМ2, що діяли з Калінінградської області.

Окрім того, вказано, що шведські літаки супроводжували російський літак над Балтійським морем.

Попри це, відомо, що ворожий літак не наближався до польського повітряного простору.

"ISW продовжує оцінювати, що Росія проводить кампанію "Нульова фаза", метою якої є створення інформаційних та психологічних умов для потенційних майбутніх провокацій проти НАТО", - зазначили американські аналітики.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, в НАТО вперше відреагували на відставку глави МО Михайла Федорова.

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