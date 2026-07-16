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Генсек НАТО відреагував на заміну міністра оборони і дав прогноз щодо стратегії України

20:45 16.07.2026 Чт
2 хв
У НАТО оцінили, чи вплине зміна міністра на подальшу боротьбу України
aimg Валерія Абабіна
Генсек НАТО відреагував на заміну міністра оборони і дав прогноз щодо стратегії України Фото: Генеральний секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
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У НАТО не очікують суттєвих змін у стратегії Києва в боротьбі з Росією після зміни міністра оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте агентству DPA.

Рютте зазначив, що очікує "наступності" в українській оборонній політиці. Український опір на передовій зараз ефективніший, ніж на початку року - армія РФ просувається дуже повільно, а Україні вдалося контратакувати в окремих районах.

"У мене були добрі робочі стосунки з Михайлом Федоровим", - сказав генсек НАТО. Він побажав Федорову успіху і зазначив, що його наступник, безсумнівно, продовжить курс.

Втрати Росії на фронті

За словами Рютте, Росія щомісяця втрачає від 25 000 до 35 000 солдатів.

"Якщо ви молодий росіянин, який розглядає можливість приєднатися до військових дій, ви можете бути одним із цих приблизно 30 000 цього чи наступного місяця", - сказав генсек НАТО.

Він назвав кількість жертв "жахливою новиною для постраждалих сімей, для людей, які постраждали".

Крім того, Україна "завдає удару глибоко в Росію", б'ючи по енергетичній інфраструктурі та промисловій базі противника.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський вирішив звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони і назвав дві причини - конфлікт з головкомом Олександром Сирським та закупівлі, які Міноборони робило "врозріз із побажаннями армії".

Рішення президента викликало хвилю обурення - у Києві та інших містах України 16 липня відбулися мирні акції на підтримку Федорова, у яких взяли участь не лише ветерани та громадські активісти, а й відомі представники українського шоубізнесу.

Наразі Зеленський призначив в.о. міністра оборони тимчасового виконувача обов'язків голови СБУ, генерал-майора Євгенія Хмару

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