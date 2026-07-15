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Мерц назвав країни, яким загрожує нова агресія Росії

17:59 15.07.2026 Ср
2 хв
Канцлер перелічив вже наявні прояви російського впливу
aimg Валерій Ульяненко
Мерц назвав країни, яким загрожує нова агресія Росії Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
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Росія активно готується до масштабного розширення військової агресії в Європі, під загрозою опинилася ціла низка країн.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час пресконференції в Берліні.

За його словами, кремлівські плани експансії виходять далеко за межі нинішньої війни. Мерц підкреслив, що Москва розглядає ширший контур для майбутніх ударів.

"Ми бачимо очевидну підготовку Росії до подальшої агресії. Вона виходить далеко за межі України: загрожує країнам Балтії, загрожує Молдові, загрожує іншим частинам Європи", - наголосив німецький канцлер.

Гібридна війна проти Німеччини

Німеччина, через своє стратегічне розташування в самому центрі європейського континенту, вже відчуває на собі ворожі дії Кремля. Мерц перелічив ключові прояви російського впливу у країні:

  • масштабні диверсії на німецькій території;
  • постійні спроби шпигунства;
  • кібератаки на критичні інформаційні мережі.

"Ми не живемо у стані війни, але ми вже не живемо й у мирі", - констатував канцлер.

Він додав, що через ці загрози ФРН змушена екстрено та швидкими темпами відновлювати власну обороноздатність.

Коментуючи ризики того, що РФ може скористатися часом, поки Європа переозброюється, політик висловив упевненість у силі Альянсу. На його думку, НАТО все ще зберігає достатній рівень стримування, а всередині блоку є повна згода щодо необхідності зміцнення оборони.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що володіє розвідувальною інформацією про нові агресивні наміри Росії. За його словами, російський диктатор прагне перевірити міцність єдності країн НАТО.

Водночас глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава очікує на можливу російську провокацію, у якій Москва може використати українські безпілотники.

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Євросоюз НАТО Російська Федерація Молдова Балтика Фрідріх Мерц
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