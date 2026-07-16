Російська ракета ледь не зірвала саміт НАТО: у Туреччині зчинили тривогу
За кілька годин до відкриття саміту НАТО в Анкарі в Туреччині оголосили повітряну тривогу після виявлення ракети, яка летіла у бік повітряного простору країни. Пізніше з'ясувалося, що йшлося про російську зенітну ракету, що збилася з курсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Spiegel.
Вранці, незадовго до початку саміту НАТО в Анкарі, на всій території Туреччини пролунав сигнал повітряної тривоги.
За даними видання, близько сьомої години ранку засоби радіолокаційного спостереження Альянсу зафіксували швидкісну мету, що рухалася з боку Грузії у напрямку турецького повітряного простору.
Через можливу загрозу в повну бойову готовність було приведено батарею зенітно-ракетного комплексу Patriot Бундесверу, розміщену в турецькій провінції Малатья.
Що сталося
Спочатку військові припустили, що може йтися про балістичну ракету. На той момент до Анкари вже готувалися прибути лідери держав та урядів країн НАТО для участі у щорічному саміті.
Пізніше стало відомо, що ракета не прямувала у бік столиці Туреччини та впала в акваторію Чорного моря.
Що з'ясували пізніше
Після перевірки з'ясувалося, що на сполох викликала російська зенітна ракета, яка відхилилася від курсу після запуску з території невизнаної Абхазії.
Незважаючи на відсутність безпосередньої загрози, інцидент викликав серйозне занепокоєння серед союзників НАТО.
В Альянсі розцінюють подібні випадки як додатковий фактор ризику на зовнішніх кордонах блоку, оскільки будь-які порушення повітряного простору можуть призвести до небезпечної ескалації між Росією та країнами НАТО.
Нагадуємо, що під час саміту НАТО в Анкарі президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вручив лідерам країн Альянсу незвичайні пам'ятні подарунки — бойові револьвери з іменним гравіюванням та патроном. Однак частина делегацій не змогла вивезти презенти через обмеження на ввезення вогнепальної зброї, що діють в їхніх країнах.