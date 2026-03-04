Росія спробувала прорвати кордон у двох місцях на Харківщині (карта)

"Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку противник намагався прорвати державний кордон України та атакувати наші позиції у напрямку Зибиного та Круглого", - йдеться в повідомленні.

deepstatemap.live

Однак, як зазначили військові, українські підрозділи нанесли вогневе ураження по штурмових групах окупантів.

Крім того, на Великобурлуцькому напрямку загарбники продовжують накопичувати сили для поновлення наступальних дій.

На Куп’янському напрямку окупанти безуспішно намагалися прорвати нашу оборону в бік Петропавлівки, Новоплатонівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку наші оборонці відбили штурмові дії противника в бік Шийківки, Ставків, Дробишевого та Лимана.

Загалом за минулу добу підрозділи Угруповання об’єднаних сил нейтралізували 17 атак окупантів.