Россия попыталась прорвать границу в двух местах на Харьковщине (карта)

12:51 04.03.2026 Ср
2 мин
Удалось ли украинским защитникам отбить атаки врага?
aimg Татьяна Степанова
Фото: россияне пытались прорвать границу в двух местах на Харьковщине (Getty Images)

Российские оккупанты пытались прорвать границу Украины и атаковать позиции ВСУ в направлении Зыбино и Круглого в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Группировки объединенных сил ВСУ.

Читайте также: Война в Украине продлится до сентября? ISW раскрыл планы Кремля

"За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении противник пытался прорвать государственную границу Украины и атаковать наши позиции в направлении Зыбино и Круглого", - говорится в сообщении.

deepstatemap.live

Однако, как отметили военные, украинские подразделения нанесли огневое поражение по штурмовым группам оккупантов.

Кроме того, на Великобурлукском направлении захватчики продолжают накапливать силы для возобновления наступательных действий.

На Купянском направлении оккупанты безуспешно пытались прорвать нашу оборону в сторону Петропавловки, Новоплатоновки и Куриловки.

На Лиманском направлении наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Шийковки, Ставков, Дробышево и Лимана.

Всего за минувшие сутки подразделения Группировки объединенных сил нейтрализовали 17 атак оккупантов.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, ранее мы сообщали, что российские войска частично активизировались в Харьковской области и в приграничных районах Сумщины. Самой напряженной остается ситуация на Лиманском направлении.

Также в январе российские войска пытались прорвать границу в направлении села Дегтярное Харьковской области. Силы обороны Украины отбили вражескую атаку и уничтожили более 20 оккупантов.

