Росія слідом за бензином купуватиме дизель за кордоном, - ЗМІ

Росія вперше в історії готується імпортувати дизельне паливо з-за кордону через критичне скорочення власного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

Деталі урядового рішення

За інформацією видання, російський уряд уже підготував законодавчу базу, яка дозволить розпочати імпорт дизельного палива. До цього РФ уже була змушена закуповувати іноземний бензин у Білорусі, Казахстані та Індії.

Для закупівлі дизеля запроваджують так званий імпортний демпфер. У межах цього механізму російські нафтові компанії отримуватимуть субсидії з бюджету.

Держава компенсуватиме їм різницю між високими світовими цінами та внутрішніми російськими тарифами. За словами очільника Міненерго РФ Сергія Цивільова, це має зберегти економічну привабливість постачань для імпортерів.

Чому виник дефіцит палива

Історично Росія була одним із найбільших експортерів дизеля у світі, вивозячи за кордон близько 40-50% всього виробленого обсягу. Проте ситуація кардинально змінилася.

Головні причини паливної кризи:

Удари по НПЗ . Атаки на російські нафтопереробні заводи обвалили переробку нафти в Росії до 20-річних мінімумів.

. Атаки на російські нафтопереробні заводи обвалили переробку нафти в Росії до 20-річних мінімумів. Падіння виробництва. Випуск дизельного палива в країні скоротився майже на 40%. Це навіть перевищує темпи падіння виробництва бензину, яке зменшилося на чверть.

Наслідки для споживачів

На дефіцит "солярки" вже масово скаржаться російські аграрії на півдні РФ, де саме стартувала збиральна кампанія.

Через брак палива на місцевих заправках встановили жорсткі ліміти - 100 або 200 літрів в одні руки. При цьому для роботи одного комбайна за зміну потрібно щонайменше 300 літрів.

Ціни на дизель у Росії на кінець червня підскочили на 18,1%, що стало рекордом за останні 15 років. У Південному федеральному окрузі середня вартість палива сягнула 110 рублів за літр, попри те, що його експорт із країни наразі повністю закритий.

Ймовірним постачальником дизеля до Росії називають Індію. Російські компанії планують звернутися до індійських НПЗ у разі подальшого погіршення ситуації.

Наразі аналітики оцінюють дефіцит нафтопродуктів у РФ на рівні 400-600 тисяч тонн щомісяця.