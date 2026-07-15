Українські дрони надовго "зупинили" один з найбільших НПЗ Росії, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними джерел видання, безпілотники уразили та вивели з ладу обидві установки первинної переробки сирої нафти, через що вони отримали значні пошкодження й були аварійно зупинені. Через атаку повністю припинили роботу такі об'єкти:

установка дистиляції сирої нафти CDU-6 (її потужність становить 17,1 тисячі тонн на добу);

установка дистиляції сирої нафти CDU-4 (потужністю 11,4 тисячі тонн нафти та газового конденсату на добу).

Крім того, вибухи призвели до пошкодження кількох установок вторинної переробки сировини та іншого критичного обладнання. Співрозмовники агентства зазначають, що ремонт та відновлення пошкоджених потужностей може тривати від кількох тижнів до кількох місяців.

Що відомо про комплекс

Комплекс "Газпром нафтохім Салават" є одним із найбільших промислових підприємств країни-агресора. Воно спеціалізується на випуску автомобільного бензину, дизельного пального, авіаційного палива, а також зрідженого газу, бутилового спирту, аміаку, поліетилену та полістиролу.

За даними галузевих експертів, за 2024 рік цей завод переробив 7,2 мільйона тонн сировини, що становить приблизно 2,7% від загального обсягу всієї нафтопереробки в Росії.