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Українські дрони надовго "зупинили" один з найбільших НПЗ Росії, - Reuters

19:37 15.07.2026 Ср
2 хв
Удари вивели з ладу обидві установки первинної переробки сирої нафти
aimg Валерій Ульяненко
Українські дрони надовго "зупинили" один з найбільших НПЗ Росії, - Reuters Фото: український військовий (facebook.com bsp.donbas)
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Російський нафтопереробний комплекс "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані повністю зупинив виробництво внаслідок атаки українських дронів у вівторок, 14 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел видання, безпілотники уразили та вивели з ладу обидві установки первинної переробки сирої нафти, через що вони отримали значні пошкодження й були аварійно зупинені. Через атаку повністю припинили роботу такі об'єкти:

  • установка дистиляції сирої нафти CDU-6 (її потужність становить 17,1 тисячі тонн на добу);
  • установка дистиляції сирої нафти CDU-4 (потужністю 11,4 тисячі тонн нафти та газового конденсату на добу).

Крім того, вибухи призвели до пошкодження кількох установок вторинної переробки сировини та іншого критичного обладнання. Співрозмовники агентства зазначають, що ремонт та відновлення пошкоджених потужностей може тривати від кількох тижнів до кількох місяців.

Що відомо про комплекс

Комплекс "Газпром нафтохім Салават" є одним із найбільших промислових підприємств країни-агресора. Воно спеціалізується на випуску автомобільного бензину, дизельного пального, авіаційного палива, а також зрідженого газу, бутилового спирту, аміаку, поліетилену та полістиролу.

За даними галузевих експертів, за 2024 рік цей завод переробив 7,2 мільйона тонн сировини, що становить приблизно 2,7% від загального обсягу всієї нафтопереробки в Росії.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій повідомили, що українські безпілотники для удару по комплексу "Газпром нафтохім Салават" подолали близько 1500 кілометрів. Він був останнім великим російським виробником бензину, який цьогоріч ще не атакували.

Українські воїни зазначили, що до операції був залучений підпільний повстанських рух "Черная искра", який працює безпосередньо у країні-агресорці.

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