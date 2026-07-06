ua en ru
Пн, 06 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія скоротила проміжки між ударами і може завдати нового уже завтра, - Ігнат

10:48 06.07.2026 Пн
2 хв
Чому удари РФ почастішали і на що робить ставку Кремль?
aimg Олена Чупровська
Росія скоротила проміжки між ударами і може завдати нового уже завтра, - Ігнат Фото: наслідки удару по Києву 6 липня (t.me/tkachenkotymur)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росія може завдати повторного ракетного удару по Україні вже найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната на телемарафоні.

Скільки часу минає між ударами

Попередня масована атака сталася 2 липня, а нова - вже 6 липня. Проміжок між ними склав лише чотири дні, але він може бути як меншим, так і більшим.

Ігнат пояснив, чому терміни між ударами відрізняються:

  • виробництво ракет - складний і тривалий процес;
  • в середньому такі атаки повторюються приблизно раз на 10 днів.

Речник додав, що ворог може змінити періодичність ударів.

"Можуть вони збільшити період і завдати ударів навіть на наступний день", - зазначив речник.

Новий удар можливий раніше

Ігнат не виключив, що ворог здатний завдати повторного удару навіть раніше звичного терміну.

"Треба бути готовим до таких варіантів, що противник може повторити удар", - додав речник.

Водночас він зауважив, що можливості ворога теж не безмежні, тому певна періодичність між обстрілами все одно зберігається.

Нагадаємо, за час минулої масованої атаки українська протиповітряна оборона не змогла перехопити жодної балістичної ракети.

Крізь ППО прорвалися всі балістичні ракети та ракети "Циркон". Станом на зараз у столиці вже 14 загиблих унаслідок атаки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Україна Обстріл Києва Війна в Україні Ракетний удар
Новини
Жертви, зруйновані багатоповерхівки, евакуація у Вишневому: головне про атаку на Київ та область
Жертви, зруйновані багатоповерхівки, евакуація у Вишневому: головне про атаку на Київ та область
Аналітика
1424 дні в пеклі, "ігри" з ФСБ та стоячий режим: Інтерв'ю з бійцем "Азову" Сергієм Бенца
Тетяна Демухкореспондент РБК-Україна 1424 дні в пеклі, "ігри" з ФСБ та стоячий режим: Інтерв'ю з бійцем "Азову" Сергієм Бенца