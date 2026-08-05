Росія щомісяця може запускати по Україні до 100 балістичних ракет, - "Флеш"

Масована атака на Україну та дефіцит ракет для ППО

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня Росія застосувала проти України 28 ракет, а також 115 дронів. Однак сили ППО не змогли знищити ворожу балістику через дефіцит ракет для системи ППО Patriot.

Основним напрямком удару цієї ночі була Київська область.

У Києві наслідки фіксуються у Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах Києва.

У місті пошкоджено житлову інфраструктуру, виникли пожежі на складах, а у Голосіївському районі стався витік аміаку, який вже локалізували. Загинула одна людина, понад 20 - постраждали.

У Київській області загинули 16 людей, ще понад 30 отримали поранення.

Під вогнем опинилися "Епіцентр", ROZETKA, "Нова пошта", "Сільпо", NOVUS й не тільки.

Детальніше про наслідки нічної атаки РФ на Київ та область - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Варто зазначити, що, за словами президента Володимира Зеленського, постачання Україні ракет для систем протиповітряної оборони скоротилося втричі порівняно з 2025 роком. Хоча у партнерів вони є.

Водночас ЗМІ повідомляють, що президент США Дональд Трамп відмовився надати Україні ракети-перехоплювачі для систем Patriot навіть після особистого прохання Зеленського.