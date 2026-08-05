Трамп відкинув прохання Зеленського щодо ракет для Patriot, - FT
Президент США Дональд Трамп відмовився надати Україні ракети-перехоплювачі для систем Patriot навіть після особистого прохання українського лідера Володимира Зеленського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Як стверджують джерела, Трамп відхилив прохання Зеленського під час зустрічі в Овальному кабінеті 28 липня.
Президент України просив свого американського колегу надати ще кілька сотень ракет-перехоплювачів для систем Patriot.
Очільник Білого дому одразу дав зрозуміти, що не буде цього робити.
За словами анонімних джерел, Трамп пояснив Зеленському свою відмову дефіцитом запасів у США.
Окрім того, він додав, що ці ракети потрібні для захисту американських об'єктів на Близькому Сході та в країнах Перської затоки у війні з Іраном.
Примітно, що під час масованої атаки РФ на Україну 5 серпня сили ППО не змогли знешкодити жодної з 28 ворожих ракет.
На цьому тлі Зеленський вкотре звернувся до союзників Києва.
"Партнери, які не готові допомагати активніше з постачанням перехоплювачів уже зараз, можуть допомогти новими санкційними кроками. Значна частина російського виробництва балістичних ракет не перебуває під санкціями. Досі", — наголосив президент України.
Він також нагадав, що потрібні нові кроки від G7, Європейського Союзу та всіх, хто підтримує захист життя.
Нагадаємо, 5 серпня Зеленський публічно дорікнув партнерам, які не поспішають допомогати Україні з антибалістикою.
Також ми розповідали, як сили ППО відбивали нову атаку РФ вночі 5 серпня.
До речі, нещодавно стало відомо, що американська влада обговорює ліцензії на Patriot для України, попри сумніви Трампа.