Россия ежемесячно может запускать по Украине до 100 баллистических ракет, - "Флэш"

"Флэш" отметил, что в последнее время российские войска все чаще наносят удары по гражданской инфраструктуре, в том числе по складам, производственным предприятиям, логистическим объектам и торговым сетям.

По его мнению, нынешняя интенсивность ударов отчасти обусловлена использованием Россией накопленных резервов. В дальнейшем оккупанты смогут применять около 100 баллистических ракет ежемесячно.

"Как это происходит? Враг знает, где находятся наши цели, это не тайна некоторых складов, это абсолютно открытая информация. Потом не нужно никаких там спутников, каналов разведки", - объяснил советник президента.

По его словам, для сбора информации о потенциальных целях россияне могут вербовать людей, которые за вознаграждение следят за работой складов, фиксируют движение грузовиков и объемы перевозок, а затем передают эти данные российской стороне.