UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія шантажувала США наданням розвідданих Ірану, - Зеленський

22:00 25.03.2026 Ср
2 хв
Натомість росіяни хотіли, щоб США припинили ділитися розвідданими з Україною
aimg Марія Науменко
фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагалася шантажувати США, пропонуючи припинити обмін розвідданими з Іраном в обмін на зупинку передачі американської розвідінформації Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Посол США розкрив стратегію Трампа у війні з Іраном

За словами глави держави, українська розвідка має дані, які свідчать про продовження співпраці Москви й Тегерана.

"У мене є звіти від наших розвідувальних служб, які показують, що Росія робить це і каже: "Я не передаватиму розвіддані Ірану, якщо Америка припинить передавати розвіддані Україні". Хіба це не шантаж? Безумовно", - наголосив Зеленський.

Президент також заявив, що деякі іранські безпілотники, які використовувалися для атак на військові об’єкти США та їхніх союзників під час війни на Близькому Сході, містили російські компоненти.

Президент нагадав, що Україна від початку повномасштабної війни постійно стикається з атаками іранських дронів Shahed, які Росія активно використовує проти українських міст і інфраструктури.

Водночас, за його словами, Україна вже допомагає кільком країнам Перської затоки, зокрема Саудівській Аравії, Об’єднаним Арабським Еміратам і Катару, протидіяти атакам безпілотників на їхній території.

Зеленський також висловив сподівання, що з частиною держав регіону вдасться укласти довгострокові домовленості. Вони, за його словами, могли б допомогти профінансувати виробництво українських дронів-перехоплювачів або закупівлю необхідних ракет протиповітряної оборони.

Росія допомагає Ірану у війні

Нагадаємо, на початку березня The Washington Post повідомляло, що Росія передає Ірану інформацію про місцезнаходження американських військових об’єктів на Близькому Сході.

У Вашингтоні спершу намагалися применшити значення цих повідомлень, заявивши, що це нібито не впливає на ситуацію, оскільки іранські сили вже "були розгромлені".

Водночас спецпредставник президента США Стів Віткофф розповідав, що Володимир Путін під час розмови з Дональдом Трампом заперечував такі звинувачення.

Згодом сам Трамп припустив, що "Росія трохи допомагає Ірану".

15 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія передала Ірану безпілотники та інформацію про американські військові бази.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
