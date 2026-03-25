Россия шантажировала США предоставлением разведданных Ирану, - Зеленский

22:00 25.03.2026 Ср
2 мин
Зато россияне хотели, чтобы США прекратили делиться разведданными с Украиной
aimg Мария Науменко
фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пыталась шантажировать США, предлагая прекратить обмен разведданными с Ираном в обмен на остановку передачи американской развединформации Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Посол США раскрыл стратегию Трампа в войне с Ираном

По словам главы государства, украинская разведка имеет данные, свидетельствующие о продолжении сотрудничества Москвы и Тегерана.

"У меня есть отчеты от наших разведывательных служб, которые показывают, что Россия делает это и говорит: "Я не буду передавать разведданные Ирану, если Америка прекратит передавать разведданные Украине". Разве это не шантаж? Безусловно", - подчеркнул Зеленский.

Президент также заявил, что некоторые иранские беспилотники, которые использовались для атак на военные объекты США и их союзников во время войны на Ближнем Востоке, содержали российские компоненты.

Президент напомнил, что Украина с начала полномасштабной войны постоянно сталкивается с атаками иранских дронов Shahed, которые Россия активно использует против украинских городов и инфраструктуры.

В то же время, по его словам, Украина уже помогает нескольким странам Персидского залива, в частности Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и Катару, противодействовать атакам беспилотников на их территории.

Зеленский также выразил надежду, что с частью государств региона удастся заключить долгосрочные договоренности. Они, по его словам, могли бы помочь профинансировать производство украинских дронов-перехватчиков или закупку необходимых ракет противовоздушной обороны.

Россия помогает Ирану в войне

Напомним, в начале марта The Washington Post сообщало, что Россия передает Ирану информацию о местонахождении американских военных объектов на Ближнем Востоке.

В Вашингтоне сначала пытались преуменьшить значение этих сообщений, заявив, что это якобы не влияет на ситуацию, поскольку иранские силы уже "были разгромлены".

В то же время спецпредставитель президента США Стив Уиткофф рассказывал, что Владимир Путин во время разговора с Дональдом Трампом отрицал такие обвинения.

Впоследствии сам Трамп предположил, что"Россия немного помогает Ирану".

15 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия передала Ирану беспилотники и информацию об американских военных базах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
