Россия шантажировала США предоставлением разведданных Ирану, - Зеленский

По словам главы государства, украинская разведка имеет данные, свидетельствующие о продолжении сотрудничества Москвы и Тегерана.

"У меня есть отчеты от наших разведывательных служб, которые показывают, что Россия делает это и говорит: "Я не буду передавать разведданные Ирану, если Америка прекратит передавать разведданные Украине". Разве это не шантаж? Безусловно", - подчеркнул Зеленский.

Президент также заявил, что некоторые иранские беспилотники, которые использовались для атак на военные объекты США и их союзников во время войны на Ближнем Востоке, содержали российские компоненты.

Президент напомнил, что Украина с начала полномасштабной войны постоянно сталкивается с атаками иранских дронов Shahed, которые Россия активно использует против украинских городов и инфраструктуры.

В то же время, по его словам, Украина уже помогает нескольким странам Персидского залива, в частности Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и Катару, противодействовать атакам беспилотников на их территории.

Зеленский также выразил надежду, что с частью государств региона удастся заключить долгосрочные договоренности. Они, по его словам, могли бы помочь профинансировать производство украинских дронов-перехватчиков или закупку необходимых ракет противовоздушной обороны.

Россия помогает Ирану в войне

Напомним, в начале марта The Washington Post сообщало, что Россия передает Ирану информацию о местонахождении американских военных объектов на Ближнем Востоке.

В Вашингтоне сначала пытались преуменьшить значение этих сообщений, заявив, что это якобы не влияет на ситуацию, поскольку иранские силы уже "были разгромлены".