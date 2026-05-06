Росія розпочинає випробування ракет, які можуть нести ядерний заряд

Міноборони Росії попередило про випробування на полігоні "Кура" в Усть-Камчатському окрузі з 6 по 10 травня включно. На цей час у районі полігону заборонено перебування людей і пересування будь-якої техніки.

Де розташований полігон

Полігон "Кура" - це військовий випробувальний майданчик Космічних військ Росії на Камчатці, сході Росії. Він розташований у болотистій місцевості на річці Озерна, за 500 км на північ від Петропавловська-Камчатського.

Фото: де розташований полігон (Google Maps)

Об'єкт заснували на початку 1950-х років. Першу ракету - прототип Р-7 - запустили туди у 1956 році. За радянських часів на полігоні провели понад 300 випробувань. Після розпаду СРСР стрільби відновили лише на початку 2000-х.

Які ракети туди запускали

"Булава" - морська твердопаливна балістична ракета. Вперше вдарила по "Курі" у 2005 році, прийнята на озброєння у травні 2024 року. Її несуть сім атомних підводних човнів Північного і Тихоокеанського флотів - по 16 ракет на кожному.

- важка міжконтинентальна ракета, спадкоємиця Р-36. Перший запуск - 20 квітня 2022 року з космодрому Плесецьк, навчальні бойові блоки долетіли саме до "Кури".

- наземна міжконтинентальна балістична ракета. Запускалась з Плесецька під час масштабних навчань у 2022, 2023 та 2024 роках.

- морська балістична ракета. Запускалась з Баренцевого моря атомними підводними крейсерами під час тих самих тренувань.

- крилата ракета. У квітні 2025 року підводний крейсер "Красноярськ" вдарив нею по цілі на "Курі" з відстані понад 1100 км.

Найпомітніші випробування

З початку повномасштабного вторгнення та за кілька днів до його початку Росія провела кілька випробувань на цьому полігоні.