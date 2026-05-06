Росія розпочинає випробування ракет, які можуть нести ядерний заряд

Напередодні параду в Москві Росія закрила для людей і техніки камчатський полігон "Кура" - саме туди десятки разів прилітали ракети, здатні нести ядерний заряд.
Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомило російське Міністерство з надзвичайних ситуацій Камчатського краю.
Міноборони Росії попередило про випробування на полігоні "Кура" в Усть-Камчатському окрузі з 6 по 10 травня включно. На цей час у районі полігону заборонено перебування людей і пересування будь-якої техніки.
Полігон "Кура" - це військовий випробувальний майданчик Космічних військ Росії на Камчатці, сході Росії. Він розташований у болотистій місцевості на річці Озерна, за 500 км на північ від Петропавловська-Камчатського.
Фото: де розташований полігон (Google Maps)
Об'єкт заснували на початку 1950-х років. Першу ракету - прототип Р-7 - запустили туди у 1956 році. За радянських часів на полігоні провели понад 300 випробувань. Після розпаду СРСР стрільби відновили лише на початку 2000-х.
Які ракети туди запускали
З початку повномасштабного вторгнення та за кілька днів до його початку Росія провела кілька випробувань на цьому полігоні.
Нагадаємо, нещодавно хазяїн Кремля Володимир Путін знову пригрозив Заходу і наказав готувати "масштабні ядерні випробування". Він назвав це "доцільним" у нинішніх умовах.
