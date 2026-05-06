RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия начинает испытания ракет, которые могут нести ядерный заряд

13:28 06.05.2026 Ср
2 мин
Что известно о полигоне, где РФ готовит новые испытания?
aimg Елена Чупровская
Фото: Россия закрыла ядерный полигон "Кура" накануне парада в Москве (росСМИ)

Накануне парада в Москве Россия закрыла для людей и техники камчатский полигон "Кура" - именно туда десятки раз прилетали ракеты, способные нести ядерный заряд.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщило российское Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края.

Читайте также: Северная Корея 40 лет строила ракетную империю Ирана, - эксперты

Минобороны России предупредило об испытаниях на полигоне "Кура" в Усть-Камчатском округе с 6 по 10 мая включительно. На это время в районе полигона запрещено пребывание людей и передвижение любой техники.

Где расположен полигон

Полигон "Кура" - это военная испытательная площадка Космических войск России на Камчатке, на востоке России. Он расположен в болотистой местности на реке Озерная, в 500 км к северу от Петропавловска-Камчатского.

Фото: где расположен полигон (Google Maps)

Объект основали в начале 1950-х годов. Первую ракету - прототип Р-7 - запустили туда в 1956 году. В советское время на полигоне провели более 300 испытаний. После распада СССР стрельбы возобновили только в начале 2000-х.

Какие ракеты туда запускали

  • "Булава" - морская твердотопливная баллистическая ракета. Впервые ударила по "Куре" в 2005 году, принята на вооружение в мае 2024 года. Ее несут семь атомных подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов - по 16 ракет на каждой.
  • "Сармат" - тяжелая межконтинентальная ракета, наследница Р-36. Первый запуск - 20 апреля 2022 года с космодрома Плесецк, учебные боевые блоки долетели именно до "Куры".
  • "Ярс" - наземная межконтинентальная баллистическая ракета. Запускалась с Плесецка во время масштабных учений в 2022, 2023 и 2024 годах.
  • "Синева" - морская баллистическая ракета. Запускалась из Баренцева моря атомными подводными крейсерами во время тех же тренировок.
  • "Калибр" - крылатая ракета. В апреле 2025 года подводный крейсер "Красноярск" ударил ею по цели на "Куре" с расстояния более 1100 км.

Самые заметные испытания

С начала полномасштабного вторжения и за несколько дней до его начала Россия провела несколько испытаний на этом полигоне.

  • 19 февраля 2022 года - учения стратегических сил: по "Куре" запустили "Ярс" и "Синеву", а стратегические бомбардировщики Ту-95МС отработали пуски крылатых ракет.
  • 26 октября 2022 года - имитация массированного ядерного удара в ответ на атаку противника.
  • 25 октября 2023 года - очередные стрельбы "Ярсом" и "Синевой".
  • 29 октября 2024 года - запуск "Ярса" во время учений сил стратегического сдерживания.

Напомним, недавно хозяин Кремля Владимир Путин снова пригрозил Западу и приказал готовить "масштабные ядерные испытания". Он назвал это "целесообразным" в нынешних условиях.

КНДР также регулярно испытывает неизвестные ракеты. Последнее такое испытание состоялось в апреле.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияЯдерная безопасность