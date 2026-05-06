Россия начинает испытания ракет, которые могут нести ядерный заряд

Накануне парада в Москве Россия закрыла для людей и техники камчатский полигон "Кура" - именно туда десятки раз прилетали ракеты, способные нести ядерный заряд.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщило российское Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края.
Минобороны России предупредило об испытаниях на полигоне "Кура" в Усть-Камчатском округе с 6 по 10 мая включительно. На это время в районе полигона запрещено пребывание людей и передвижение любой техники.
Полигон "Кура" - это военная испытательная площадка Космических войск России на Камчатке, на востоке России. Он расположен в болотистой местности на реке Озерная, в 500 км к северу от Петропавловска-Камчатского.
Объект основали в начале 1950-х годов. Первую ракету - прототип Р-7 - запустили туда в 1956 году. В советское время на полигоне провели более 300 испытаний. После распада СССР стрельбы возобновили только в начале 2000-х.
Какие ракеты туда запускали
С начала полномасштабного вторжения и за несколько дней до его начала Россия провела несколько испытаний на этом полигоне.
Напомним, недавно хозяин Кремля Владимир Путин снова пригрозил Западу и приказал готовить "масштабные ядерные испытания". Он назвал это "целесообразным" в нынешних условиях.
КНДР также регулярно испытывает неизвестные ракеты. Последнее такое испытание состоялось в апреле.