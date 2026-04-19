Стримуючий фактор проти США? Північна Корея випробувала невідому ракету

Північна Корея в неділю запустила кілька балістичних ракет у напрямку Східного моря, повідомили військові Південної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YONHAP.

Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) заявив, що виявив ракети, запущені з району Сінфо на півночі, близько 6:10 ранку.

"Наші військові підтримують стійку готовність, одночасно тісно обмінюючись інформацією про північнокорейські балістичні ракети з американською та японською сторонами на тлі посиленого спостереження за можливими подальшими запусками", - йдеться у повідомленні JCS.

Лідер Кім Чен Ин наполягав на вдосконаленні арсеналу Північної Кореї, включаючи ракети та іншу зброю, - він охарактеризував цей поштовх як стримуючий фактор проти агресії США.

Попередні випробування

Північна Корея востаннє запустила кілька балістичних ракет малої дальності 8 квітня, що стало рідкісною парою запусків протягом одного дня. КНДР також запустила неідентифікований снаряд попереднього дня, але він зник невдовзі після запуску, очевидно, невдалого.

Після серії запусків протягом двох днів державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що Пхеньян випробував тактичну балістичну ракету з касетною боєголовкою, стверджуючи, що вона може "знищити на попіл будь-яку ціль" у межах своєї досяжності завдяки найвищій щільності потужності.

Державні ЗМІ також повідомили, що КНДР провела випробування електромагнітної системи зброї та розсіювання бомб з вуглецевого волокна, перевіряючи при цьому бойову надійність мобільного зенітно-ракетного комплексу малої дальності.

"Поки США зосереджені на Ірані, Північна Корея вважає це “золотим часом” для нарощування свого ядерного та ракетного потенціалу", - заявив професор Університету Кьоннам Лім Иль Чхоль.