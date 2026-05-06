Росія розпочинає випробування ракет, які можуть нести ядерний заряд
Напередодні параду в Москві Росія закрила для людей і техніки камчатський полігон "Кура" - саме туди десятки разів прилітали ракети, здатні нести ядерний заряд.
Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомило російське Міністерство з надзвичайних ситуацій Камчатського краю.
Міноборони Росії попередило про випробування на полігоні "Кура" в Усть-Камчатському окрузі з 6 по 10 травня включно. На цей час у районі полігону заборонено перебування людей і пересування будь-якої техніки.
Де розташований полігон
Полігон "Кура" - це військовий випробувальний майданчик Космічних військ Росії на Камчатці, сході Росії. Він розташований у болотистій місцевості на річці Озерна, за 500 км на північ від Петропавловська-Камчатського.
Фото: де розташований полігон (Google Maps)
Об'єкт заснували на початку 1950-х років. Першу ракету - прототип Р-7 - запустили туди у 1956 році. За радянських часів на полігоні провели понад 300 випробувань. Після розпаду СРСР стрільби відновили лише на початку 2000-х.
Які ракети туди запускали
- "Булава" - морська твердопаливна балістична ракета. Вперше вдарила по "Курі" у 2005 році, прийнята на озброєння у травні 2024 року. Її несуть сім атомних підводних човнів Північного і Тихоокеанського флотів - по 16 ракет на кожному.
- "Сармат" - важка міжконтинентальна ракета, спадкоємиця Р-36. Перший запуск - 20 квітня 2022 року з космодрому Плесецьк, навчальні бойові блоки долетіли саме до "Кури".
- "Ярс" - наземна міжконтинентальна балістична ракета. Запускалась з Плесецька під час масштабних навчань у 2022, 2023 та 2024 роках.
- "Синева" - морська балістична ракета. Запускалась з Баренцевого моря атомними підводними крейсерами під час тих самих тренувань.
- "Калібр" - крилата ракета. У квітні 2025 року підводний крейсер "Красноярськ" вдарив нею по цілі на "Курі" з відстані понад 1100 км.
Найпомітніші випробування
З початку повномасштабного вторгнення та за кілька днів до його початку Росія провела кілька випробувань на цьому полігоні.
- 19 лютого 2022 року - навчання стратегічних сил: по "Курі" запустили "Ярс" і "Синеву", а стратегічні бомбардувальники Ту-95МС відпрацювали пуски крилатих ракет.
- 26 жовтня 2022 року - імітація масованого ядерного удару у відповідь на атаку противника.
- 25 жовтня 2023 року - чергові стрільби "Ярсом" і "Синевою".
- 29 жовтня 2024 року - запуск "Ярса" під час навчань сил стратегічного стримування.
Нагадаємо, нещодавно хазяїн Кремля Володимир Путін знову пригрозив Заходу і наказав готувати "масштабні ядерні випробування". Він назвав це "доцільним" у нинішніх умовах.
КНДР також регулярно випробовує невідомі ракети. Останнє таке випробування відбулося у квітні.