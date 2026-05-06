Росія розпочинає випробування ракет, які можуть нести ядерний заряд

13:28 06.05.2026 Ср
2 хв
Що відомо про полігон, де РФ готує нові випробування?
aimg Олена Чупровська
Росія розпочинає випробування ракет, які можуть нести ядерний заряд Фото: Росія закрила ядерний полігон "Кура" напередодні параду в Москві (росЗМІ)
Напередодні параду в Москві Росія закрила для людей і техніки камчатський полігон "Кура" - саме туди десятки разів прилітали ракети, здатні нести ядерний заряд.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомило російське Міністерство з надзвичайних ситуацій Камчатського краю.

Міноборони Росії попередило про випробування на полігоні "Кура" в Усть-Камчатському окрузі з 6 по 10 травня включно. На цей час у районі полігону заборонено перебування людей і пересування будь-якої техніки.

Де розташований полігон

Полігон "Кура" - це військовий випробувальний майданчик Космічних військ Росії на Камчатці, сході Росії. Він розташований у болотистій місцевості на річці Озерна, за 500 км на північ від Петропавловська-Камчатського.

Росія розпочинає випробування ракет, які можуть нести ядерний заряд

Фото: де розташований полігон (Google Maps)

Об'єкт заснували на початку 1950-х років. Першу ракету - прототип Р-7 - запустили туди у 1956 році. За радянських часів на полігоні провели понад 300 випробувань. Після розпаду СРСР стрільби відновили лише на початку 2000-х.

Які ракети туди запускали

  • "Булава" - морська твердопаливна балістична ракета. Вперше вдарила по "Курі" у 2005 році, прийнята на озброєння у травні 2024 року. Її несуть сім атомних підводних човнів Північного і Тихоокеанського флотів - по 16 ракет на кожному.
  • "Сармат" - важка міжконтинентальна ракета, спадкоємиця Р-36. Перший запуск - 20 квітня 2022 року з космодрому Плесецьк, навчальні бойові блоки долетіли саме до "Кури".
  • "Ярс" - наземна міжконтинентальна балістична ракета. Запускалась з Плесецька під час масштабних навчань у 2022, 2023 та 2024 роках.
  • "Синева" - морська балістична ракета. Запускалась з Баренцевого моря атомними підводними крейсерами під час тих самих тренувань.
  • "Калібр" - крилата ракета. У квітні 2025 року підводний крейсер "Красноярськ" вдарив нею по цілі на "Курі" з відстані понад 1100 км.

Найпомітніші випробування

З початку повномасштабного вторгнення та за кілька днів до його початку Росія провела кілька випробувань на цьому полігоні.

  • 19 лютого 2022 року - навчання стратегічних сил: по "Курі" запустили "Ярс" і "Синеву", а стратегічні бомбардувальники Ту-95МС відпрацювали пуски крилатих ракет.
  • 26 жовтня 2022 року - імітація масованого ядерного удару у відповідь на атаку противника.
  • 25 жовтня 2023 року - чергові стрільби "Ярсом" і "Синевою".
  • 29 жовтня 2024 року - запуск "Ярса" під час навчань сил стратегічного стримування.

Нагадаємо, нещодавно хазяїн Кремля Володимир Путін знову пригрозив Заходу і наказав готувати "масштабні ядерні випробування". Він назвав це "доцільним" у нинішніх умовах.

КНДР також регулярно випробовує невідомі ракети. Останнє таке випробування відбулося у квітні.

Дрони РФ влучили в дитячий садок у центрі Сум: є жертва та поранені (фото, відео)
Дрони РФ влучили в дитячий садок у центрі Сум: є жертва та поранені (фото, відео)
15 років за "потрібну адресу". Репортаж із колонії, де сидять коригувальниці російських ракет
15 років за "потрібну адресу". Репортаж із колонії, де сидять коригувальниці російських ракет