Росія розпочала ядерні навчання вслід за Білоруссю

10:12 19.05.2026 Вт
1 хв
Росія підняла 8 атомних субмарин і 64 тисячі військових
aimg Олена Чупровська
Росія розпочала ядерні навчання вслід за Білоруссю Фото: Росія запустила масштабні ядерні навчання (Getty Images)
Росія розпочала масштабні ядерні навчання за участю понад 64 тисяч військових відразу після аналогічних маневрів Білорусі разом із РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони РФ.

Читайте також: Чи почне Росія нову хвилю мобілізації: відповідь Паліси

Хто і що задіяно

До навчань, які тривають з 19 по 21 травня, залучено:

  • понад 64 000 військових;
  • 7 800 одиниць озброєння та техніки;
  • понад 200 ракетних пускових установок;
  • 8 атомних підводних човнів із ракетним озброєнням;
  • стратегічна та винищувальна авіація.

Міноборони РФ оголосило про початок навчань і назвало їх плановими. Жодних додаткових пояснень щодо масштабу маневрів відомство не надало.

Нагадаємо, напередодні Білорусь спільно з РФ розпочала навчання з бойового застосування тактичної ядерної зброї. Мінськ запевнив, що маневри не спрямовані проти третіх країн.

Україна відреагувала на ці заяви, зазначивши, що Білорусь перетворюється на ядерний плацдарм для РФ.

Тим часом в Офісі президента України не виключають, що глава Кремля може оголосити загальну мобілізацію після виборів до Держдуми.

