Росія розпочала ядерні навчання вслід за Білоруссю

Росія розпочала масштабні ядерні навчання за участю понад 64 тисяч військових відразу після аналогічних маневрів Білорусі разом із РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони РФ.

Міноборони РФ оголосило про початок навчань і назвало їх плановими. Жодних додаткових пояснень щодо масштабу маневрів відомство не надало.

До навчань, які тривають з 19 по 21 травня, залучено:

Нагадаємо, напередодні Білорусь спільно з РФ розпочала навчання з бойового застосування тактичної ядерної зброї. Мінськ запевнив, що маневри не спрямовані проти третіх країн.

Україна відреагувала на ці заяви, зазначивши, що Білорусь перетворюється на ядерний плацдарм для РФ.

Тим часом в Офісі президента України не виключають, що глава Кремля може оголосити загальну мобілізацію після виборів до Держдуми.