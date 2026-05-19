Россия начала ядерные учения вслед за Беларусью

Россия начала масштабные ядерные учения с участием более 64 тысяч военных сразу после аналогичных маневров Беларуси вместе с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

Минобороны РФ объявило о начале учений и назвало их плановыми. Никаких дополнительных объяснений относительно масштаба маневров ведомство не предоставило.

К учениям, которые продолжаются с 19 по 21 мая, привлечены:

Напомним, накануне Беларусь совместно с РФ начала учения по боевому применению тактического ядерного оружия. Минск заверил, что маневры не направлены против третьих стран.

Тем временем в Офисе президента Украины не исключают, что глава Кремля может объявить всеобщую мобилизацию после выборов в Госдуму.