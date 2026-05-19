Россия начала ядерные учения вслед за Беларусью
10:12 19.05.2026 Вт
Россия подняла 8 атомных субмарин и 64 тысячи военных
Россия запустила масштабные ядерные учения
Россия начала масштабные ядерные учения с участием более 64 тысяч военных сразу после аналогичных маневров Беларуси вместе с РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.
Кто и что задействовано
К учениям, которые продолжаются с 19 по 21 мая, привлечены:
- более 64 000 военных;
- 7 800 единиц вооружения и техники;
- более 200 ракетных пусковых установок;
- 8 атомных подводных лодок с ракетным вооружением;
- стратегическая и истребительная авиация.
Минобороны РФ объявило о начале учений и назвало их плановыми. Никаких дополнительных объяснений относительно масштаба маневров ведомство не предоставило.
Напомним, накануне Беларусь совместно с РФ начала учения по боевому применению тактического ядерного оружия. Минск заверил, что маневры не направлены против третьих стран.
Тем временем в Офисе президента Украины не исключают, что глава Кремля может объявить всеобщую мобилизацию после выборов в Госдуму.