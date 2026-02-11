Росія розганяє фейк щодо підвищення тарифів: в ЦПД заспокоїли українців

ЦПД з посиланням на пояснення Міненерго пише, що мораторій на підвищення тарифів продовжує діяти. Він діє протягом воєнного стану і буде зберігатися шість місяців після його завершення.

"Тому тарифи для населення на тепло, гарячу воду та газопостачання не змінюються, жодне рішення про їх підвищення наразі не розглядається", - наголосили в міністерстві.

У фейкових заявах росіян згадується законопроєкт №13219, який насправді спрямований на вдосконалення конкурентних умов виробництва "зеленої" енергії.

"Розрахунки з ВДЕ (відновлювані джерела енергії) жодним чином не впливають на тарифи для населення, оскільки фіксована ціна для побутових споживачів забезпечується через механізм покладання спеціальних обов’язків на "Енергоатом" та "Укргідроенерго", що ніяк не пов’язано з підтримкою "зеленої" генерації", - сказано в заяві.

У Центрі також закликали всіх українців довіряти офіційним джерелам інформації.