Росія ракетою вдарила по Павлограду: поранено жінку, постраждали будинки

Російська армія сьогодні, 7 лютого, ракетою вдарила по Павлограду в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака .

Зазначається, що через ранковий ракетний удар по Павлограду поранено людину.

"Це 30-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

Фото: Наслідки удару (facebook.com)

Вибуховою хвилею вибило вікна в трьох будинках - дво- і п'ятиповерхівках.

Масований обстріл України 7 лютого

Сьогодні зранку окупанти випустили ракети по Україні зі стратегічної авіації. Наша протиповітряна оборона збила загалом 44 ворожі цілі, включаючи 15 дронів, які росіяни випустили ще з вечора.

На тлі ракетної атаки Польща підіймала у небо авіацію, а речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ракети маневрували у західних областях України, зокрема і до польського кордону.

У Києві зранку лунали вибухи, місто атакували ракети. У Голосіївському районі спалахнула багатоповерхівка, а на лівому березі були пошкоджені електромережі. Наразі світло у столиці вже відновили.

Детальніше про наслідки масованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.