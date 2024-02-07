Росія ракетою вдарила по Павлограду: поранено жінку, постраждали будинки
Російська армія сьогодні, 7 лютого, ракетою вдарила по Павлограду в Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Зазначається, що через ранковий ракетний удар по Павлограду поранено людину.
"Це 30-річна жінка", - йдеться в повідомленні.
Фото: Наслідки удару (facebook.com)
Вибуховою хвилею вибило вікна в трьох будинках - дво- і п'ятиповерхівках.
Масований обстріл України 7 лютого
Сьогодні зранку окупанти випустили ракети по Україні зі стратегічної авіації. Наша протиповітряна оборона збила загалом 44 ворожі цілі, включаючи 15 дронів, які росіяни випустили ще з вечора.
На тлі ракетної атаки Польща підіймала у небо авіацію, а речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ракети маневрували у західних областях України, зокрема і до польського кордону.
У Києві зранку лунали вибухи, місто атакували ракети. У Голосіївському районі спалахнула багатоповерхівка, а на лівому березі були пошкоджені електромережі. Наразі світло у столиці вже відновили.
Детальніше про наслідки масованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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