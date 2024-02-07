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Ігнат про атаку: ракети маневрували у західних областях і до польського кордону

Київ, Середа 07 лютого 2024 10:27
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Ігнат про атаку: ракети маневрували у західних областях і до польського кордону Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російські ракети під час сьогоднішньої атаки маневрували у західних областях України. Зокрема, і в напрямку польського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі "Радіо Свобода".

Речник зазначив, що було пуски ракет з Каспію, зокрема з бомбардувальників Ту-95, також були пуски ракети з літаків Ту-22М3 з різних напрямків та інших ракет, які летіли по балістичній території.

Ігнат додав, що ворожі ракети маневрували у західних областях і до польського кордону, і зворотному напрямку.

"Ракета програмується напередодні удару. Вона долітає до певного місця, куди їй призначено, робить поворот, що теж закладено в програмуванні, вліво-вправо, змінює курс. Таким чином, може десятки разів змінювати курс. Долетіли фактично до Самбірського району (Львівщини, - ред.), це не так далеко до кордону з Польщею, далі повернула у львівському напрямку, потім знову звернула в напрямку Тернопільської області. Такі маневри проводились в Івано-Франківській, Тернопільський, Львівській областях", - сказав речник.

Що відомо про масовану атаку

Сьогодні зранку окупанти випустили ракети по Україні зі стратегічної авіації. Відомо, що росіяни ще з вечора випустили 15 дронів, а тоді були пуски 49 ракет різних типів. Наша протиповітряна оборона збила загалом 44 ворожі цілі.

На тлі ракетної атаки Польща підіймала у небо авіацію.

У Києві зранку лунали вибухи, місто атакували ракети. У Голосіївському районі спалахнула багатоповерхівка, а на лівому березі були пошкоджені електромережі. Внаслідок атаки є постраждалі.

Миколаїв опинився сьогодні під ударом безпілотників та ракет. Там пошкоджено не менше 20 будинків, є жертва.

Також Львівську область атакували ракети. У Дрогобичі "приліт" у промисловий об'єкт.

Детальніше про наслідки масованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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