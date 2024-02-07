Відключення світла та пожежа у багатоповерхівці: що відомо про ракетну атаку на Київ

Київ 7 лютого атакували російські окупанти. У місті пролунали вибухи, відомо про пожежу та пошкодження ліній електропередач.

Що відомо про ракетну атаку на Київ - у матеріалі РБК-Україна нижче.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали Київської міської військової адміністрації, мера Києва Віталія Кличка, Повітряних сил ЗСУ, ДСНС, МВС, ДТЕК та "Укренерго".

Тривога та вибухи

Повітряна тривога у Києві була оголошено о 5:55. Повітряні сили повідомляли про пуски з літаків Ту-95МС в Росії, а потім і про рух ракет у бік столиці.

Перші вибухи у Києві пролунали близько 7:00, у місті працювала протиповітряна оборона. Повторні вибухи у столиці були о 7:50.

Пізніше КМВА зазначила, що над Києвом та в районі столиці збили близько 20 ракет. Ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.

Пожежа у багатоповерхівці

Мер Києві Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі через ворожу атаку спалахнула пожежа у 18-поверховому будинку, палали декілька поверхів. На місце події направили рятувальників.

Також у Голосіївському районі палають автівки та приміщення СТО.

Станом на 9:15 відомо про шістьох постраждалих у Голосіївському районі, їх госпіталізували. Серед них вагітна жінка.

Рятувальники зазначають, що евакуюють людей та ліквідовують пожежу. Під завалами, ймовірно, є загиблі.

Постраждалі

За словами мера Києві, у Дніпровському районі столиці троє осіб постраждали внаслідок ранкового обстрілу, двох з них госпіталізували.

Загалом у Києві вже дев'ять постраждалих.

Відключення світла та тепла

Внаслідок ворожої атаки уламками ракети пошкодили дві високовольтних лінії у Києві. Частина споживачів на лівому березі залишилися без світла.

Енергетики повідомили, що є пошкодження в розподільчих мережах столиці, тому відбулось аварійне відключення світла в Дніпровському районі. Фахівці почнуть відновлення електроенергії щойно дозволить безпекова ситуація.

Також Кличко повідомив, що було пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі столиці.

фото Віталій Носач, РБК-Україна

Нічна атака на Україну

Нагадаємо, у ніч на 7 лютого у багатьох областях України була повітряна тривога через запуск російськими загарбниками кількох груп "Шахедів". Генштаб повідомив, що окупанти запустили 15 дронів, з яких 12 збила українська ППО.

Миколаїв опинився сьогодні під ударом безпілотників. Відомо, що внаслідок влучань пошкоджено близько 20 житлових будинків, на газопроводі сталася пожежа. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт, там спалахнула пожежа.

Місцева влада спочатку повідомила про одного постраждалого. Пізніше стало відомо, що постраждалий чоловік помер в лікарні.