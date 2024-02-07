Россия ракетой ударила по Павлограду: ранена женщина, пострадали дома
Российская армия сегодня, 7 февраля, ракетой ударила по Павлограду в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Отмечается, что из-за утреннего ракетного удара по Павлограду ранен человек.
"Это 30-летняя женщина", - говорится в сообщении.
Фото: Последствия удара (facebook.com)
Взрывной волной выбило окна в трех домах - двух- и пятиэтажках.
Массированный обстрел Украины 7 февраля
Сегодня утром оккупанты выпустили ракеты по Украине из стратегической авиации. Наша противовоздушная оборона сбила в общей сложности 44 вражеских цели, включая 15 дронов, которые россияне выпустили еще с вечера.
На фоне ракетной атаки Польша поднимала в небо авиацию, а спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ракеты маневрировали в западных областях Украины, в том числе и к польской границе.
В Киеве с утра звучали взрывы, город атаковали ракеты. В Голосеевском районе вспыхнула многоэтажка, а на левом берегу были повреждены электросети. Свет в столице уже восстановили.
Детальнее о последствиях массированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.
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