Россия ракетой ударила по Павлограду: ранена женщина, пострадали дома

Российская армия сегодня, 7 февраля, ракетой ударила по Павлограду в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака .

Отмечается, что из-за утреннего ракетного удара по Павлограду ранен человек.

"Это 30-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Фото: Последствия удара (facebook.com)

Взрывной волной выбило окна в трех домах - двух- и пятиэтажках.

Массированный обстрел Украины 7 февраля

Сегодня утром оккупанты выпустили ракеты по Украине из стратегической авиации. Наша противовоздушная оборона сбила в общей сложности 44 вражеских цели, включая 15 дронов, которые россияне выпустили еще с вечера.

На фоне ракетной атаки Польша поднимала в небо авиацию, а спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ракеты маневрировали в западных областях Украины, в том числе и к польской границе.

В Киеве с утра звучали взрывы, город атаковали ракеты. В Голосеевском районе вспыхнула многоэтажка, а на левом берегу были повреждены электросети. Свет в столице уже восстановили.

Детальнее о последствиях массированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.