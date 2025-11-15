Росія провалила власні дедлайни захоплення Покровська та Куп'янська, - Зеленський

Зеленський повідомив, що під час зустрічі з керівниками у сфері оборони та безпеки України доповідали керівники Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України. Керівник ГУР МО Кирило Буданов доповідав про плани РФ та терміни, які ворог встановлює для захоплення міст.

"Наразі Росія провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська, і терміни вкотре були перенесені", - зазначив президент.

Керівник СЗР України Олег Іващенко доповів про економічну та політичну ситуацію у РФ, настрої у російському суспільстві та в оточенні російського диктатора Володимира Путіна. Зеленський запевнив, що відповідні висновки було зроблено.

"Визначили основні напрямки нашого захисту протягом найближчих тижнів, також доповнимо план оборонних заходів на зимові місяці. Продовжимо й застосування наших далекобійних санкцій – спеціальні служби, і передусім Служба безпеки України, та українська армія мають відповідні завдання", - зазначив президент, додавши, що також активізується дипломатична робота.