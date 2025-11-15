РФ концентрує основні зусилля під Покровськом: Генштаб назвав втрати ворога за тиждень

Російські окупанти й далі концентрують основні зусилля на Покровському напрямку. З 10 по 15 листопада ворог втратив в живій силі 524 солдати, ще 260 - були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"Покровський напрямок: ворог і далі концентрує тут основні зусилля. Сили оборони України продовжують завдавати агресору серйозних втрат. Лише за минулу добу тут знешкоджено 192 окупантів, 4 танки та 8 бронемашин", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку тижня, тільки за п’ять діб - з 10 по 15 листопада - безповоротні втрати ворога в живій силі становлять 524 особи, ще 260 - були поранені.

Українські воїни знешкодили 55 одиниць наземної військової техніки та знищили близько трьох сотень різних дронів.

"Сили оборони здійснюють комплексні заходи для ефективного вогневого ураження ворога й виснаження його резервів", - зазначили в Генштабі.