Россия провалила собственные дедлайны захвата Покровска и Купянска, - Зеленский

Зеленский сообщил, что во время встречи с руководителями в сфере обороны и безопасности Украины докладывали руководители Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки Украины. Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов докладывал о планах РФ и сроках, которые враг устанавливает для захвата городов.

"Сейчас Россия провалила очередной определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска, и сроки в очередной раз были перенесены", - отметил президент.

Руководитель СВР Украины Олег Иващенко доложил об экономической и политической ситуации в РФ, настроениях в российском обществе и в окружении российского диктатора Владимира Путина. Зеленский заверил, что соответствующие выводы были сделаны.

"Определили основные направления нашей защиты в течение ближайших недель, также дополним план оборонительных мероприятий на зимние месяцы. Продолжим и применение наших дальнобойных санкций - специальные службы, и прежде всего Служба безопасности Украины, и украинская армия имеют соответствующие задачи", - отметил президент, добавив, что также активизируется дипломатическая работа.