ЗСУ мають успіх біля Куп’янська та атакують позиції РФ у центрі міста, - ISW
Українські сили досягли певних успіхів на Куп’янському напрямку. ЗСУ просунулися на північ від Піщаного, розташованого на південний схід від Куп’янська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Крім того, оприлюднені кадри демонструють удари українських військових по російських позиціях у центральній частині Куп’янська. За оцінкою ISW, це свідчить про проникнення російських підрозділів у місто, однак ця активність наразі не впливає на загальну лінію фронту.
Американські дослідники зазначають, що ЗСУ утримують свої позиції й навіть мають локальні успіхи в центральному Куп’янську та на схід від Петропавлівки - у районах, де російські джерела раніше заявляли про присутність своїх військ.
Водночас в ISW не підтверджують твердження російських воєнних блогерів про нібито захоплення Соболівки та просування російських сил на сході й півдні Куп’янська, на схід від Курилівки, а також на захід від Піщаного та поблизу Кам’янки
Бої за Куп'янськ
У вересні російським окупаційним силам вдалося прорватися до Куп’янська, просуваючись територією вздовж газопроводу. Це різко погіршило ситуацію на напрямку: диверсійні групи противника зайшли в місто з півночі.
Пізніше українські військові підірвали трубу, якою просувалися окупанти, змусивши їх переправлятися через річку Оскіл на човнах та плотах.
Збройні сили України не дозволяють росіянам закріпитися в північних районах Куп’янська. Попри спроби ворога утримати позиції та облаштувати оборонні лінії, українські підрозділи активно контратакують і вибивають противника з зайнятих точок.
Нещодавно президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна має намір повністю звільнити Куп’янськ від російських сил.
За даними РБК-Україна, у місті залишилося менш як 50 росіян. Вони ізольовані один від одного та від основних сил РФ через зруйновану логістику. Раніше, за оцінками джерел, у Куп’янську могло перебувати близько 70 окупантів.