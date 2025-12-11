Зеленський назвав "коаліції рішучих" нову умову для виборів в Україні

Україна може провести вибори, але тільки в тому разі, якщо під час виборчого процесу буде забезпечено перемир'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Facebook.

Голова української держави під час виступу на засіданні "коаліції рішучих" сказав, що якщо президент США Дональд Трамп почав більше говорити про вибори в Україні, їх можна спробувати провести.



Зеленський підкреслив, що Україна не ховається від демократії.

"Але для того, щоб вибори були можливими, має бути забезпечений компонент безпеки. І саме Америка може допомогти з цим найбільше. Якщо зараз виникає потреба у виборах, має бути припинення вогню - щонайменше на період виборчого процесу і голосування", - звернув увагу голова української держави.

Він уточнив, що це питання все ще потребує обговорення. Водночас Київ вважає, що США мають поговорити з російською стороною про таку умову для виборів.