Росія просить у Казахстану 50 тисяч тонн бензину через дефіцит, - Reuters

Росія веде переговори з Казахстаном про імпорт 50 тисяч тонн бензину АІ-92, щоб зменшити внутрішній дефіцит, спричинений ударами українських дронів по НПЗ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters
За даними Reuters, станом на кінець червня зупинки кількох великих НПЗ у центральній Росії після атак українських безпілотників скоротили виробництво бензину приблизно на 25% у річному обчисленні.
Міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов раніше заявив, що Астана не отримувала офіційного запиту від Москви на постачання бензину. Міненерго РФ ситуацію не коментувало.
За даними джерел, поставки бензину до Росії можуть бути здійснені в обмін на російське авіаційне пальне – Казахстан очікує на його дефіцит у липні через зростання попиту та ремонт Атирауського НПЗ.
Одним із можливих постачальників є казахстанський НПЗ "Конденсат", який переробляє газовий конденсат з російського заводу ТАНЕКО.
Однак 12 червня ТАНЕКО, що належить "Татнафті", повністю зупинив переробку після удару дрона – що може обмежити сировину і для казахстанського заводу.
Російський уряд розглядає кілька заходів одночасно: обмеження експорту пального, збільшення субсидій для НПЗ та імпорт бензину морем. Цього місяця Москва вже дозволила НПЗ виробляти пальне зі зниженими стандартами якості.
Нагадаємо, це не перша спроба Москви отримати бензин від Казахстану – ще у 2024 році Росія просила Астану підготувати 100 тисяч тонн бензину на випадок дефіциту.
Паливна криза в РФ загострилася у червні 2026 року: в 53 регіонах ввели обмеження на продаж бензину, "Татнафта" лімітувала відпуск до 30 літрів за раз. Дефіцит дістався Москви та Сибіру, а в нафтових регіонах бензин почали продавати за лімітами.