Россия просит у Казахстана 50 тысяч тонн бензина из-за дефицита, - Reuters

По данным Reuters, к концу июня остановки нескольких крупных НПЗ в центральной России после атак украинских беспилотников сократили производство бензина примерно на 25% в годовом исчислении.

Министр энергетики Казахстана Эрлан Аккенженов ранее заявил, что Астана не получала официальный запрос от Москвы на поставку бензина. Минэнерго РФ ситуацию не комментировало.

Бартер: бензин на авиатопливо

По данным источников, поставки бензина в Россию могут быть осуществлены в обмен на российское авиационное топливо – Казахстан ожидает его дефицит в июле из-за роста спроса и ремонта Атырауского НПЗ.

Проблема сырья

Одним из возможных поставщиков является казахстанский НПЗ "Конденсат", перерабатывающий газовый конденсат с российского завода ТАНЕКО.

Однако 12 июня принадлежащий "Татнефти" ТАНЕКО полностью остановил переработку после удара дрона - что может ограничить сырье и для казахстанского завода.

Что еще делает Москва

Российское правительство рассматривает несколько мер одновременно: ограничение экспорта горючего, увеличение субсидий для НПЗ и импорт бензина морем. В этом месяце Москва уже разрешила НПЗ производить горючее с пониженными стандартами качества.