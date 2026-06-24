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Россия просит у Казахстана 50 тысяч тонн бензина из-за дефицита, - Reuters

21:25 24.06.2026 Ср
2 мин
Необычный шаг для одного из крупнейших экспортеров горючего в мире
aimg Валерия Абабина
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Россия ведет переговоры с Казахстаном об импорте 50 тысяч тонн бензина АИ-92, чтобы уменьшить внутренний дефицит, вызванный ударами украинских дронов по НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Reuters, к концу июня остановки нескольких крупных НПЗ в центральной России после атак украинских беспилотников сократили производство бензина примерно на 25% в годовом исчислении.

Министр энергетики Казахстана Эрлан Аккенженов ранее заявил, что Астана не получала официальный запрос от Москвы на поставку бензина. Минэнерго РФ ситуацию не комментировало.

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Бартер: бензин на авиатопливо

По данным источников, поставки бензина в Россию могут быть осуществлены в обмен на российское авиационное топливо – Казахстан ожидает его дефицит в июле из-за роста спроса и ремонта Атырауского НПЗ.

Проблема сырья

Одним из возможных поставщиков является казахстанский НПЗ "Конденсат", перерабатывающий газовый конденсат с российского завода ТАНЕКО.

Однако 12 июня принадлежащий "Татнефти" ТАНЕКО полностью остановил переработку после удара дрона - что может ограничить сырье и для казахстанского завода.

Что еще делает Москва

Российское правительство рассматривает несколько мер одновременно: ограничение экспорта горючего, увеличение субсидий для НПЗ и импорт бензина морем. В этом месяце Москва уже разрешила НПЗ производить горючее с пониженными стандартами качества.

Напомним, это не первая попытка Москвы получить бензин от Казахстана – еще в 2024 году Россия просила Астану подготовить 100 тысяч тонн бензина в случае дефицита.

Топливный кризис в РФ обострился в июне 2026 года: в 53 регионах ввели ограничения на продажу бензина, "Татнефть" лимитировала отпуск до 30 литров за раз. Дефицит достался Москве и Сибири , а в нефтяных регионах бензин начали продавать по лимитам.

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