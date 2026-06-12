Паливний колапс в Росії докотився до Сибіру та Далекого Сходу (фото, відео)
Паливна криза в Росії вийшла за межі південних регіонів і охопила майже всю країну - від Москви до Сибіру і Далекого Сходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та регіональні Telegram-канали.
Де найгірше
В Іркутській області, Бурятії та Забайкальському краї - за понад 5000 кілометрів від України - мережі АЗС ввели ліміт на продаж бензину АІ-92: не більше 20 літрів на одну заправку.
У Красноярську та Мурманській області заборонили заливати паливо в каністри.
У Волгограді на заправках "Роснефті" зник АІ-95 - офіційно пояснюють "ремонтом", але, за повідомленнями місцевих жителів, палива просто немає. В Карелії окремі АЗС запровадили "тимчасові обмеження" без пояснень.
У Новоросійську - величезні черги.
Фото: скриншот зі скаргами на проблеми з бензином у Новоросійську (t.me/andriyshTime)
У Новосибірську ціни на бензин і дизель за тиждень зросли на 4-8 рублів.
Криза охоплює всю країну
Перебої фіксують по всій Росії - хоч і менш гострі, ніж на півдні. У центральній частині країни з нестачею палива стикаються жителі Курської, Бєлгородської, Рязанської та Орловської областей.
Скарги надходять навіть із Москви та Підмосков'я. На північному заході проблеми є в Петербурзі, Ленінградській, Псковській та Новгородській областях.
Ще кілька днів тому в Краснодарському краї тимчасово призупинили відпуск палива на частині АЗС через підвищений попит і перебої з постачанням.
Паралельно російська нафтова галузь стикається зі зростаючим тиском - скорочення переробки всередині країни та удари по НПЗ і логістичній інфраструктурі змушують РФ перенаправляти сировину з експорту на внутрішній ринок.