Росія просить у Казахстану бензин на випадок дефіциту, - Reuters
Росія попросила Казахстан бути готовим поставити їй 100 тисяч тонн бензину в разі дефіциту, який посилюється атаками українських безпілотників і перебоями в роботі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Одне з джерел видання повідомило, що угоду з використання запасів для Росії вже узгоджено.
За словами джерел, Москва попросила Казахстан створити аварійний резерв у 100 тисяч метричних тонн бензину, готових до поставок у Росію.
Сусідня Білорусь також погодилася допомогти Росії з поставками бензину.
Станом на кінець березня внаслідок атак безпілотників було виведено з ладу близько 14% російських потужностей з первинної переробки нафти. Поки що влада заявляє, що ситуація на внутрішніх ринках палива стабільна, а запаси досить великі.
Росія зазвичай є нетто-експортером палива і постачальником на міжнародні ринки, але перебої в роботі нафтопереробних заводів змушують нафтові компанії імпортувати.
Москва ввела заборону на експорт бензину на шість місяців з 1 березня, щоб запобігти гострому дефіциту пального, хоча вона не поширюється на очолюваний Москвою Євразійський економічний союз, включно з Казахстаном, а також на деякі країни, як-от Монголія, з якими в неї є міжурядові угоди про постачання пального.
Однак, за словами трейдерів, заборона може бути розширена, якщо ситуація в Росії погіршиться.
Удари дронів по НПЗ Росії
Із січня Україна посилила атаки на російську нафтову інфраструктуру, завдавши ударів по великих нафтопереробних заводах з метою завдання шкоди забезпеченню російської армії.
Нещодавно видання Financial Times повідомило, що США нібито закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру. Вашингтон побоюється, що удари по російським НПЗ можуть призвести до зростання світових цін на нафту та бензин.
У свою чергу, віце-прем'єр-міністр України Ольга Стефанишина заявила, що НПЗ на території Росії є законними цілями України з військової точки зору. Завдаючи ударів по цих об'єктах Сили оборони діють за найкращими стандартами НАТО, додала чиновниця.
Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявляв, що Україна не отримувала закликів з боку США про припинення атак російськими нафтопереробними заводами.
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