Росія продовжує використовувати Starlink на фронті, попри блокування, - ЗМІ

Росія продовжує користуватись інтернетом на фронті завдяки Starlink, попри блокування терміналів. Вони потрапляють до ворога кількома шляхами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Верстку " та допис радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Журналісти видання з'ясували, що в Telegram-каналах активно поширюються оголошення від продавців терміналів. Українці спочатку реєструють пристрої на себе, після чого поштою відправляють їх іншим людям для подальшого переправлення до Росії через треті країни.

При цьому в деяких випадках такі термінали все одно можуть блокувати. "Верстка" з посиланням на російського військового зазначає, що лише одиниці з куплених "білих" терміналів працювали.

Starlink із захоплених дронів

"Флеш" розповів, що термінали потрапляють до окупантів і через захоплені українські дрони. Зокрема, нещодавно ЗСУ виявили Starlink у російському дроні, який росіяни зняли з українського безпілотника.

"До наших військових прилетів дрон із Starlink. На відміну від інших БПЛА, було зрозуміло, що він робочий. Перевірка показала, що цей Starlink раніше був встановлений на нашому дроні", - зазначив він.

Радник міністра наголосив, що в таких випадках українським захисникам слід подавати заявку на деактивацію термінала Starlink, якщо повернути його вже неможливо.

Блокування Starlink для росіян

Нагадаємо, росіяни почали використовувати дрони зі Starlink, після чого Україна звернулася до засновника SpaceX Ілона Маска з проханням про обмеження доступу окупантам.