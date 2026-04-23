Война в Украине

Россия продолжает использовать Starlink на фронте, несмотря на блокировку, - СМИ

23:06 23.04.2026 Чт
Терминалы попадают к оккупантам двумя путями
aimg Валерий Ульяненко
Россия продолжает использовать Starlink на фронте, несмотря на блокировку, - СМИ Фото: терминал Starlink (Getty Images)

Россия продолжает пользоваться интернетом на фронте благодаря Starlink, несмотря на блокировку терминалов. Они попадают к врагу несколькими путями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Верстку" и публикацию советника министра обороны Сергея "Флеша" Бескрестнова.

Журналисты издания выяснили, что в Telegram-каналах активно распространяются объявления от продавцов терминалов. Украинцы сначала регистрируют устройства на себя, после чего по почте отправляют их другим людям для дальнейшей переправки в Россию через третьи страны.

При этом в некоторых случаях такие терминалы все равно могут блокировать. "Верстка" со ссылкой на российского военного отмечает, что лишь единицы из купленных "белых" терминалов работали.

Starlink из захваченных дронов

"Флеш" рассказал, что терминалы попадают к оккупантам и через захваченные украинские дроны. В частности, недавно ВСУ обнаружили Starlink в российском дроне, который россияне сняли с украинского беспилотника.

"К нашим военным прилетел дрон со Starlink. В отличие от других БПЛА, было понятно, что он рабочий. Проверка показала, что этот Starlink ранее был установлен на нашем дроне", - отметил он.

Советник министра подчеркнул, что в таких случаях украинским защитникам следует подавать заявку на деактивацию терминала Starlink, если вернуть его уже невозможно.

Блокировка Starlink для россиян

Напомним, россияне начали использовать дроны со Starlink, после чего Украина обратилась к основателю SpaceX Илону Маску с просьбой об ограничении доступа оккупантам.

Позже доступ к Starlink для россиян был заблокирован. После этого подразделения страны-агрессора столкнулись с массовыми перебоями связи, что существенно усложнило управление войсками.

Отметим, попытки россиян перейти на альтернативные средства связи оказались менее эффективными, что создало для них дополнительные проблемы на фронте.

