Росія продовжує використання авіації навіть попри ризик її збиття ЗСУ, - ISW

Російські літаки продовжують завдавати досить велику кількість авіаударів по Україні, незважаючи на повідомлення Повітряних сил ЗСУ про масове збиття бомбардувальників протягом останніх тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Відомство посилається на інформацію видання Forbes, за якою російські винищувачі Су-34 у супроводі Су-35 здійснюють по сто і більше вильотів на день для нанесення бомбових ударів по українських позиціях на відстані близько 40 кілометрів.

5 березня New York Times повідомила, що російська тактика змінюється в бік інтенсифікації операцій у повітряному просторі та що "більш агресивна" повітряна підтримка російських військ на лінії фронту допомогла російським військам останнім часом просунутися вперед у східній Україні.

Ці звіти свідчать про те, що російські військово-повітряні сили підтримують високий темп повітряних операцій в Україні та, ймовірно, готові миритися з ризиками для літаків.

"Російське командування вирішило, що позитивні ефекти від таких повітряних операцій, переважають витрати, пов'язані з виконанням таких місій. Російські війська використовували удари керованих авіабомб для тактичного ефекту при захопленні Авдіївки в середині лютого та, ймовірно, намагаються повторити такий ефект для підтримки наступальних операцій, що тривають на інших ділянках фронту", - йдеться у звіті ISW.

Інститут також додав, що за даними Forbes, Сили оборони України використовують французькі планерні бомби Armement Air-Sol Modulaire (AASM Hammer) після того, як Франція почала постачати Україні по 50 таких бомб на місяць у січні 2024 року.

"Раніше українські сили завдавали ударів планерними бомбами Joint Direct Attack Munition (JDAM), що надавали США. Однак постачання цих бомб припинилося через нещодавнє заморожування американської допомоги Україні", - йдеться у звіті ISW.

ЗСУ нищать російську авіацію

За останні два тижні українські Повітряні сили знищили рекордну кількість російських літаків за настільки короткий період з початку повномасштабної війни.

Так, 17 лютого Сили оборони знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35, а вже 18 лютого "приземлили" ще один Су-34.

Наступного дня захисники збили ще два російських літака на сході. Ще один Су-34 військові "приземлили" 21 лютого.

Крім того, 23 лютого над Азовським морем Сили оборони збили літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Ще два Су-34 було збито 27 лютого. А 29 лютого українські війська знищили Су-34 на Східному напрямку і ще два Су-34 на Авдіївському та Маріупольському напрямках.

1 березня українські воїни знищили ще один Су-34, а 2 березня також був ліквідований літак цієї марки.

Таким чином за 14 днів Повітряні сили знищили 15 російських літаків.

У ЗСУ повідомили, що через стрімкий "сушкопад", кількість авіаударів ворога за останні два-три тижні скоротилася у півтора-два рази.

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