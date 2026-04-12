Россия продолжает нарушать "перемирие": в Генштабе отчитались о ситуации на фронте

17:35 12.04.2026 Вс
3 мин
Оккупанты продолжают как штурмы, так и обстрелы
aimg Эдуард Ткач
Россия продолжает нарушать "перемирие": в Генштабе отчитались о ситуации на фронте Фото: больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении (Getty Images)

По состоянию на 16:00, 12 апреля, на фронте с начала суток зафиксировано уже 55 атак со стороны армии РФ. Таким образом, враг уже вторые сутки подряд нарушает режим прекращения огня, несмотря на объявленное пасхальное "перемирие".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Читайте также: Не только на Пасху: Украина предложила РФ продлить перемирие, - Зеленский

Вражеские обстрелы

В Генштабе проинформировали, что сегодня агрессор обстреливает приграничные районы. В частности, на Сумщине пострадали населенные пункты Толстодубово, Искрисковщина и Бачевск.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил девять обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался улучшить свое положение в районах Синельниково, Старицы, Избицкого и Волчанска. Одна атака продолжается.

На Купянском направлении противник дважды проводил штурмовые действия в районах Петропавловки и Подолов. Одна из этих атак продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отражают две попытки захватчиков продвинуться в сторону Лимана.

На Славянском направлении противник четыре раза атаковал в сторону Озерного, Калеников и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в районе Марково.

На Константиновском направлении захватчики совершили 11 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Новопавловка и Кучеров Яр. Одно штурмовое действие продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Уют, Гришино, Покровск, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новопавловка. Одно штурмовое действие врага продолжается.

На Александровском направлении враг пять раз атаковал в сторону населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Январское, Калиновское и Вербовое.

На Гуляйпольском направлении произошло девять атак в сторону позиций наших защитников в районах Железнодорожного, Староукраинки, Мирного, Варваровки и Гуляйпольского.

На Ореховском и Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются

Пасхальное "перемирие"

Напомним, что в начале апреля Украина предложила России перемирие на время Пасхи, а также после нее. Однако Россия не предоставила четкого ответа, и глава Кремля Владимир Путин лишь 9 апреля объявил, что перемирие продлится с 11 по 12 апреля.

Несмотря на начатое перемирие, к вечеру 11 апреля стало известно, что россияне, начиная с 16:00, нарушили режим прекращения огня 469 раз. Уже к утру 12 апреля эта цифра достигла 1723 случаев.

Также мы писали, что, по мнению главы ОП Кирилла Буданова, пасхальное перемирие между Украиной и РФ не будет долговременным. Он считает, что ситуация будет похожей на прошлогоднюю: тишина на Пасху, но при этом нарушение прекращения огня, а потом снова активные боевые действия.

США и Иран не достигли сделки, мы возвращаемся ни с чем, - Вэнс
100 дней во власти. Как Буданов меняет Офис президента и ищет союзников на Банковой
Ульяна Безпалько, Милан Лелич