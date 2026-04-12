Россия продолжает нарушать "перемирие": в Генштабе отчитались о ситуации на фронте

По состоянию на 16:00, 12 апреля, на фронте с начала суток зафиксировано уже 55 атак со стороны армии РФ. Таким образом, враг уже вторые сутки подряд нарушает режим прекращения огня, несмотря на объявленное пасхальное "перемирие".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В Генштабе проинформировали, что сегодня агрессор обстреливает приграничные районы. В частности, на Сумщине пострадали населенные пункты Толстодубово, Искрисковщина и Бачевск.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил девять обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз пытался улучшить свое положение в районах Синельниково, Старицы, Избицкого и Волчанска. Одна атака продолжается.

На Купянском направлении противник дважды проводил штурмовые действия в районах Петропавловки и Подолов. Одна из этих атак продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отражают две попытки захватчиков продвинуться в сторону Лимана.

На Славянском направлении противник четыре раза атаковал в сторону Озерного, Калеников и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в районе Марково.

На Константиновском направлении захватчики совершили 11 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Новопавловка и Кучеров Яр. Одно штурмовое действие продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Мирноград, Уют, Гришино, Покровск, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новопавловка. Одно штурмовое действие врага продолжается.

На Александровском направлении враг пять раз атаковал в сторону населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Январское, Калиновское и Вербовое.

На Гуляйпольском направлении произошло девять атак в сторону позиций наших защитников в районах Железнодорожного, Староукраинки, Мирного, Варваровки и Гуляйпольского.

На Ореховском и Приднепровском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются