Росія продовжує екологічний терор проти України й Чорного моря, - ЦПД

В ЦПД нагадали про удар по заводу у Дніпрі сьогодні, 5 січня, внаслідок якого на дорогу вилилося понад 300 тонн рослинної олії.

"Цей удар є черговим прикладом цілеспрямованого знищення цивільної інфраструктури, що має не лише економічні, а й серйозні екологічні наслідки", - йдеться у заяві.

У Центрі наголосили, що удари по підприємствах харчової промисловості завдаються системно і спрямовані на створення продовольчого дефіциту в країні.

"Водночас такі удари призводять до забруднення ґрунтів, води і транспортної інфраструктури, що становить довгострокову загрозу для довкілля та здоров’я людей", - сказано у повідомленні.

Також у ЦПД нагадали про удар по цивільному судну на Одещині, внаслідок якого соняшникова олія потрапила в акваторію Чорного моря. На поверхні води утворились маслянисті плями, а постраждалих птахів рятували та відправляли на реабілітацію.

"РФ продовжує екологічний терор проти України й Чорного моря. Удари по портах, цивільних промислових і логістичних об’єктах свідомо створюють масштабні екологічні ризики, наслідки яких виходять далеко за межі зони бойових дій", - зазначили у Центрі.