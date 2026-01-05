Росія продовжує екологічний терор проти України й Чорного моря, - ЦПД

РФ чинить екоцид та екологічний терор проти України, завдавши ударів по Одещині та Дніпру, внаслідок яких сталися масштабні витоки олії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації РНБО в Telegram.
В ЦПД нагадали про удар по заводу у Дніпрі сьогодні, 5 січня, внаслідок якого на дорогу вилилося понад 300 тонн рослинної олії.
"Цей удар є черговим прикладом цілеспрямованого знищення цивільної інфраструктури, що має не лише економічні, а й серйозні екологічні наслідки", - йдеться у заяві.
У Центрі наголосили, що удари по підприємствах харчової промисловості завдаються системно і спрямовані на створення продовольчого дефіциту в країні.
"Водночас такі удари призводять до забруднення ґрунтів, води і транспортної інфраструктури, що становить довгострокову загрозу для довкілля та здоров’я людей", - сказано у повідомленні.
Також у ЦПД нагадали про удар по цивільному судну на Одещині, внаслідок якого соняшникова олія потрапила в акваторію Чорного моря. На поверхні води утворились маслянисті плями, а постраждалих птахів рятували та відправляли на реабілітацію.
"РФ продовжує екологічний терор проти України й Чорного моря. Удари по портах, цивільних промислових і логістичних об’єктах свідомо створюють масштабні екологічні ризики, наслідки яких виходять далеко за межі зони бойових дій", - зазначили у Центрі.
Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, Дніпро атакували ударні дрони росіян. Ворожа атака пошкодила підприємство та прилеглу інфраструктуру, виникла пожежа.
За словами в.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка, після атаки росіян інформації щодо постраждалих або загиблих не надходило.
Пізніше мер міста Борис Філатов повідомив, що внаслідок атаки по Дніпру на дороги міста вилилось 300 тон олії. Внаслідок цього проїзд певними шляхами неможливий протягом кількох діб.