Россия продолжает экологический террор против Украины и Черного моря, - ЦПД

РФ оказывает экоцид и экологический террор против Украины, нанеся удары по Одесской области и Днепру, в результате которых произошли масштабные утечки масла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации СНБО в Telegram.
В ЦПД напомнили об ударе по заводу в Днепре сегодня, 5 января, в результате которого на дорогу вылилось более 300 тонн растительного масла.
"Этот удар является очередным примером целенаправленного уничтожения гражданской инфраструктуры, что имеет не только экономические, но и серьезные экологические последствия", - говорится в заявлении.
В Центре отметили, что удары по предприятиям пищевой промышленности наносятся системно и направлены на создание продовольственного дефицита в стране.
"В то же время такие удары приводят к загрязнению почв, воды и транспортной инфраструктуры, что представляет долгосрочную угрозу для окружающей среды и здоровья людей", - сказано в сообщении.
Также в ЦПД напомнили об ударе по гражданскому судну в Одесской области, в результате которого подсолнечное масло попало в акваторию Черного моря. На поверхности воды образовались маслянистые пятна, а пострадавших птиц спасали и отправляли на реабилитацию.
"РФ продолжает экологический террор против Украины и Черного моря. Удары по портам, гражданским промышленным и логистическим объектам сознательно создают масштабные экологические риски, последствия которых выходят далеко за пределы зоны боевых действий", - отметили в Центре.
Напомним, сегодня, 5 января, Днепр атаковали ударные дроны россиян. Вражеская атака повредила предприятие и прилегающую инфраструктуру, возник пожар.
По словам и.о. главы Днепропетровской областной военной администрации Владислава Гайваненко, после атаки россиян информации о пострадавших или погибших не поступало.
Позже мэр города Борис Филатов сообщил, что в результате атаки по Днепру на дороги города вылилось 300 тонн масла. Вследствие этого проезд определенными путями невозможен в течение нескольких суток.