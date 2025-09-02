Росія не причетна? Кремль зробив заяву щодо збою GPS на літаку фон дер Ляєн

Що передувало

Сьогодні стало відомо, що літак президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн здійснив вимушену посадку в Болгарії. Пілоти залишилися без навігації через імовірне втручання російських систем, що збивають GPS.

За даними ЗМІ, останнім часом спостергіається зростання випадків глушіння GPS, за яке звинувачують Росію. Це може спричинити масштабну авіакатастрофу, фактично "осліплюючи" комерційні літаки під час польоту.

Що заявили у Кремлі

На запит видання Financial Times, в якому містилися претензії щодо причетності Росії до події, Пєсков відповів однозначно: "Ваше твердження некоректне."

Водночас, глава МВС Болгарії Даніель Мітов вважає, що запереченням Росії про причетність до втручання в навігацію літака з Урсулою фон дер Ляєн не варто вірити.

"З початку війни в Україні в 2022 році такого типу глушіння GPS-систем польотів у певних регіонах, які перебувають поблизу конфлікту (війни Росії проти України - ред.), відбуваються постійно", – додав він.