Літак з Урсулою фон дер Ляйєн екстренно сів в Болгарії через російський РЕБ

Літак президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн здійснив вимушену посадку в Болгарії. Пілоти залишилися без навігації через імовірне втручання російських систем, що збивають GPS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Вчора, 31 серпня, після обіду в болгарському аеропорту м. Пловдив екстрено приземлився літак голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн. Підозрюють, що через російське втручання були виведені з ладу GPS-навігаційні служби.

"Уся зона аеропорту залишилася без GPS", - сказав один із чиновників. Після годинного кружляння над аеропортом пілот прийняв рішення приземлитися вручну, використовуючи паперові карти.

Фон дер Ляєн летіла з Варшави до Плодива міста, щоб зустрітися з прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желясковим та оглянути завод боєприпасів. Вона перебувала у турі "прифронтовими державами ЄС", обговорюючи заходи щодо підвищення оборонної готовності блоку у відповідь на війну Росії проти України.

"З лютого 2022 року спостерігається помітне зростання випадків глушіння [GPS], а останнім часом і спуфінгу. Ці втручання порушують точне приймання сигналів [GPS], що призводить до різних операційних проблем для літаків і наземних систем", - йдеться у заяві Болгарської служби управління повітряним рухом.

Глушіння та спуфінг GPS, що спотворює або блокує доступ до супутникової навігаційної системи, традиційно застосовувалося військовими та розвідувальними службами для захисту чутливих об’єктів. Але дедалі частіше його використовують країни, такими як Росія, для дестабілізації цивільного життя.

Уряди ЄС попереджають, що зростання випадків глушіння GPS, за яке звинувачують Росію, може спричинити масштабну авіакатастрофу, фактично "осліплюючи" комерційні літаки під час польоту.

У останні роки інциденти глушіння GPS значно зросли у країнах Балтії та східної Європи поблизу Росії, впливаючи на літаки, кораблі та цивільних, які використовують сервіс для щоденної навігації.

Єврокомісія прокоментувала інцидент

Як повідомляє The Guardian, речниця Європейської комісії Аріанна Подеста підтвердила, що літак Урсули фон дер Ляйєн зазнав "глушіння GPS".

"Цей інцидент насправді підкреслює терміновість місії, яку президентка виконує у прифронтових державах-членах ЄС", - наголосила Подеста.