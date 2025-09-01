ua en ru
Пн, 01 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Літак з Урсулою фон дер Ляйєн екстренно сів в Болгарії через російський РЕБ

Болгарія , Понеділок 01 вересня 2025 13:29
UA EN RU
Літак з Урсулою фон дер Ляйєн екстренно сів в Болгарії через російський РЕБ Фото: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Літак президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн здійснив вимушену посадку в Болгарії. Пілоти залишилися без навігації через імовірне втручання російських систем, що збивають GPS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Вчора, 31 серпня, після обіду в болгарському аеропорту м. Пловдив екстрено приземлився літак голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн. Підозрюють, що через російське втручання були виведені з ладу GPS-навігаційні служби.

"Уся зона аеропорту залишилася без GPS", - сказав один із чиновників. Після годинного кружляння над аеропортом пілот прийняв рішення приземлитися вручну, використовуючи паперові карти.

Фон дер Ляєн летіла з Варшави до Плодива міста, щоб зустрітися з прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желясковим та оглянути завод боєприпасів. Вона перебувала у турі "прифронтовими державами ЄС", обговорюючи заходи щодо підвищення оборонної готовності блоку у відповідь на війну Росії проти України.

"З лютого 2022 року спостерігається помітне зростання випадків глушіння [GPS], а останнім часом і спуфінгу. Ці втручання порушують точне приймання сигналів [GPS], що призводить до різних операційних проблем для літаків і наземних систем", - йдеться у заяві Болгарської служби управління повітряним рухом.

Глушіння та спуфінг GPS, що спотворює або блокує доступ до супутникової навігаційної системи, традиційно застосовувалося військовими та розвідувальними службами для захисту чутливих об’єктів. Але дедалі частіше його використовують країни, такими як Росія, для дестабілізації цивільного життя.

Уряди ЄС попереджають, що зростання випадків глушіння GPS, за яке звинувачують Росію, може спричинити масштабну авіакатастрофу, фактично "осліплюючи" комерційні літаки під час польоту.

У останні роки інциденти глушіння GPS значно зросли у країнах Балтії та східної Європи поблизу Росії, впливаючи на літаки, кораблі та цивільних, які використовують сервіс для щоденної навігації.

Єврокомісія прокоментувала інцидент

Як повідомляє The Guardian, речниця Європейської комісії Аріанна Подеста підтвердила, що літак Урсули фон дер Ляйєн зазнав "глушіння GPS".

"Цей інцидент насправді підкреслює терміновість місії, яку президентка виконує у прифронтових державах-членах ЄС", - наголосила Подеста.

Раніше Урсула фон дер Ляєн назвала Путіна хижаком, який вже атакує Європу.

"Путін - хижак. Путінські посередники роками атакують наші суспільства гібридними атаками та кібератаками", - сказала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели зустріч на кордоні Польщі та Білорусі, де обговорили захист Східного кордону ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Болгарія Урсула фон дер Ляйєн
Новини
Вбивство Андрія Парубія: затриманий отримав підозру за двома статтями
Вбивство Андрія Парубія: затриманий отримав підозру за двома статтями
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим