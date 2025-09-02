Российская Федерация якобы не имеет никакого отношения к неисправности навигации самолета президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера российского диктатора Дмитрия Пескова.
Сегодня стало известно, что самолет президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен совершил вынужденную посадку в Болгарии. Пилоты остались без навигации из-за вероятного вмешательства российских систем, сбивающих GPS.
По данным СМИ, в последнее время наблюдается рост случаев глушения GPS, за которое обвиняют Россию. Это может вызвать масштабную авиакатастрофу, фактически "ослепляя" коммерческие самолеты во время полета.
На запрос издания Financial Times, в котором содержались претензии о причастности России к событию, Песков ответил однозначно: "Ваше утверждение некорректно."
В то же время, глава МВД Болгарии Даниэль Митов считает, что отрицаниям России о причастности к вмешательству в навигацию самолета с Урсулой фон дер Ляйен не стоит верить.
"С начала войны в Украине в 2022 году такого типа глушения GPS-систем полетов в определенных регионах, находящихся вблизи конфликта (войны России против Украины - ред.), происходят постоянно", - добавил он.
По данным The Guardian, пресс-секретарь Европейской комиссии Арианна Подеста подтвердила, что самолет Урсулы фон дер Ляйен подвергся "глушению GPS".
"Этот инцидент на самом деле подчеркивает срочность миссии, которую президент выполняет в прифронтовых государствах-членах ЕС", - отметила Подеста.
Ранее Урсула фон дер Ляйен назвала Путина хищником, который уже атакует Европу.
"Путин - хищник. Путинские посредники годами атакуют наши общества гибридными атаками и кибератаками", - сказала фон дер Ляйен.
Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели встречу на границе Польши и Беларуси, где обсудили защиту Восточной границы ЕС.