RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Россия не причастна? Кремль сделал заявление о сбое GPS на самолете фон дер Ляйен

Фото: пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация якобы не имеет никакого отношения к неисправности навигации самолета президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера российского диктатора Дмитрия Пескова.

Что предшествовало

Сегодня стало известно, что самолет президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен совершил вынужденную посадку в Болгарии. Пилоты остались без навигации из-за вероятного вмешательства российских систем, сбивающих GPS.

По данным СМИ, в последнее время наблюдается рост случаев глушения GPS, за которое обвиняют Россию. Это может вызвать масштабную авиакатастрофу, фактически "ослепляя" коммерческие самолеты во время полета.

Что заявили в Кремле

На запрос издания Financial Times, в котором содержались претензии о причастности России к событию, Песков ответил однозначно: "Ваше утверждение некорректно."

В то же время, глава МВД Болгарии Даниэль Митов считает, что отрицаниям России о причастности к вмешательству в навигацию самолета с Урсулой фон дер Ляйен не стоит верить.

"С начала войны в Украине в 2022 году такого типа глушения GPS-систем полетов в определенных регионах, находящихся вблизи конфликта (войны России против Украины - ред.), происходят постоянно", - добавил он.

 

Еврокомиссия прокомментировала инцидент

По данным The Guardian, пресс-секретарь Европейской комиссии Арианна Подеста подтвердила, что самолет Урсулы фон дер Ляйен подвергся "глушению GPS".

"Этот инцидент на самом деле подчеркивает срочность миссии, которую президент выполняет в прифронтовых государствах-членах ЕС", - отметила Подеста.

Ранее Урсула фон дер Ляйен назвала Путина хищником, который уже атакует Европу.

"Путин - хищник. Путинские посредники годами атакуют наши общества гибридными атаками и кибератаками", - сказала фон дер Ляйен.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели встречу на границе Польши и Беларуси, где обсудили защиту Восточной границы ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Урсула фон дер ЛяйенКремль