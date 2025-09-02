Что предшествовало

Сегодня стало известно, что самолет президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен совершил вынужденную посадку в Болгарии. Пилоты остались без навигации из-за вероятного вмешательства российских систем, сбивающих GPS.

По данным СМИ, в последнее время наблюдается рост случаев глушения GPS, за которое обвиняют Россию. Это может вызвать масштабную авиакатастрофу, фактически "ослепляя" коммерческие самолеты во время полета.

Что заявили в Кремле

На запрос издания Financial Times, в котором содержались претензии о причастности России к событию, Песков ответил однозначно: "Ваше утверждение некорректно."

В то же время, глава МВД Болгарии Даниэль Митов считает, что отрицаниям России о причастности к вмешательству в навигацию самолета с Урсулой фон дер Ляйен не стоит верить.

"С начала войны в Украине в 2022 году такого типа глушения GPS-систем полетов в определенных регионах, находящихся вблизи конфликта (войны России против Украины - ред.), происходят постоянно", - добавил он.