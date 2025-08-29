ua en ru
Пт, 29 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Урсула фон дер Ляєн назвала Путіна хижаком, який вже атакує Європу

П'ятниця 29 серпня 2025 20:08
UA EN RU
Урсула фон дер Ляєн назвала Путіна хижаком, який вже атакує Європу Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російський диктатор Володимир Путін - хижак. Він не зупиниться на Україні й вже атакує європейські країни.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Латвії Евікою Сіліньою.

"Ризики, про які нас попереджали ваша країна (Латвія - ред.) та інші балтійські країни, на жаль, матеріалізувалися. Жорстока війна Росії проти України триває вже четвертий рік. Путін - хижак. Путінські посередники роками атакують наші суспільства гібридними атаками та кібератаками", - сказала фон дер Ляєн.

Ще як приклад вона навела "перетворення мігрантів на зброю".

"Тож, зміцнюючи оборону України, ми також повинні брати на себе більшу відповідальність за власну оборону. І це логіка плану оборонної промисловості на 800 млрд євро, який ми разом запустили", - додала глава Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що члени НАТО планують витратити понад 1,5 трильйона доларів на оборону у 2025 році. Країни альянсу нарощують свої збройні сили в умовах війни Росії проти України й тиску з боку США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Євросоюз Урсула фон дер Ляйєн
Новини
Є дуже неочікувані країни, які готові відправити війська в Україну, - Зеленський
Є дуже неочікувані країни, які готові відправити війська в Україну, - Зеленський
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим