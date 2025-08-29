Урсула фон дер Ляєн назвала Путіна хижаком, який вже атакує Європу

Російський диктатор Володимир Путін - хижак. Він не зупиниться на Україні й вже атакує європейські країни.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Латвії Евікою Сіліньою.

"Ризики, про які нас попереджали ваша країна (Латвія - ред.) та інші балтійські країни, на жаль, матеріалізувалися. Жорстока війна Росії проти України триває вже четвертий рік. Путін - хижак. Путінські посередники роками атакують наші суспільства гібридними атаками та кібератаками", - сказала фон дер Ляєн.

Ще як приклад вона навела "перетворення мігрантів на зброю".

"Тож, зміцнюючи оборону України, ми також повинні брати на себе більшу відповідальність за власну оборону. І це логіка плану оборонної промисловості на 800 млрд євро, який ми разом запустили", - додала глава Єврокомісії.