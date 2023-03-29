Росія не повідомляла США про зміну в обміні даними про "ядерку", - CNN

Нагадаємо, вчора західні ЗМІ повідомили, що США призупинили обмін даними про стратегічні ядерні сили з Росією.

Пізніше у президента США Джо Байдена роз'яснили ситуацію з обміном даними про ядерну зброю з РФ.

Раніше РБК-Україна писало про те, що російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння з США.

Також диктатор наказав Міноборони РФ та "Росатому" підготуватися до можливого початку ядерних випробувань, якщо Сполучені Штати це зроблять.

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