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Росія не повідомляла США про зміну в обміні даними про "ядерку", - CNN

Фото: Росія не повідомляла США про зміну в обміні даними про "ядерку" (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сполучені Штати повідомили, що не отримували від Росії повідомлень щодо змін в обміні даними про ядерну зброю відповідно до Договору про стратегічні наступальні озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Нагадаємо, вчора західні ЗМІ повідомили, що США призупинили обмін даними про стратегічні ядерні сили з Росією.

Пізніше у президента США Джо Байдена роз'яснили ситуацію з обміном даними про ядерну зброю з РФ.

Раніше РБК-Україна писало про те, що російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння з США.

Також диктатор наказав Міноборони РФ та "Росатому" підготуватися до можливого початку ядерних випробувань, якщо Сполучені Штати це зроблять.

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