Путін заявив, що хоче відновити випробування ядерної зброї

Російський диктатор Володимир Путін знову вдався до ядерних погроз. Він заявив, що РФ готова відновити випробування ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення диктатора до Федеральних зборів.

Путін під час свого виступу знову звинуватив США та країни НАТО у нарощуванні ядерного потенціалу. Водночас він заявив, що Росія може повернутися до ядерних випробувань.

Диктатор наказав Міноборони та "Росатому" підготуватися до проведення випробувань.

"Міноборони Росії та "Росатом" повинні забезпечити готовність провести випробування російської ядерної зброї. Першими ми цього, зрозуміло, робити не будемо. Але, якщо США проведуть випробування, то і ми проведемо", - сказав він.