ua ru
Вт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США призупинили обмін даними про стратегічні ядерні сили з Росією

Новость на русском →
Вівторок 28 березня 2023 19:14
США призупинили обмін даними про стратегічні ядерні сили з Росією Фото: США призупинили обмін даними про стратегічні ядерні сили з Росією (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки проінформували Росію про те, що вони призупиняють обмін даними про свої стратегічні ядерні сили через рішення Кремля призупинити участь в ДСНО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

"Це перший крок, який ми зробили в рамках договору у відповідь на призупинення участі Росії. Наша мета - заохотити Росію повернутися до дотримання договору", - заявив високопоставлений представник адміністрації президента США Джо Байдена.

Рішення США припинити обмін даними було передано в понеділок заступнику міністра закордонних справ Росії Сергію Рябкову.

"Це вкрай прикро, але цілком передбачувано і доречно. Чому Росія повинна продовжувати отримувати вигоду від заходів прозорості, коли вона відмовляє в них Сполученим Штатам?", - заявила віцепрезидент Ініціативи з питань ядерної загрози, некомерційної організації, що займається питаннями безпеки Лінн Растен.

Також є й ті, хто висловив занепокоєння через те, що це може призвести до руйнування системи контролю над озброєннями, яка десятиліттями регулювала ядерну конкуренцію між Вашингтоном і Москвою.

"Приховування цієї інформації залишає США практично без важелів впливу на Росію і ще більше затьмарює ситуацію з дотриманням договору обома країнами", - додав виконавчий директор Асоціації з контролю над озброєннями Деріл Кімбелл.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння з США.

Також диктатор наказав Міноборони РФ та "Росатому" підготуватися до можливого початку ядерних випробувань, якщо Сполучені Штати це зроблять.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки
NEWS
У восьми областях України значні знеструмлення через негоду та пошкодження мереж
У восьми областях України значні знеструмлення через негоду та пошкодження мереж
DAILY
За крок до фронту. Як міста поблизу Бахмута живуть під ворожим вогнем
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна За крок до фронту. Як міста поблизу Бахмута живуть під ворожим вогнем