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Россия не сообщала США об изменении в обмене данными о "ядерке", - CNN

Фото: Россия не сообщала США об изменении в обмене данными о "ядерке" (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Соединенные Штаты сообщили, что не получали от России сообщений об изменениях в обмене данными о ядерном оружии в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Напомним, вчера западные СМИ сообщили, что США приостановили обмен данными о стратегических ядерных силах с Россией.

Позже у президента США Джо Байдена разъяснили ситуацию с обменом данными о ядерном оружии из РФ.

Ранее РБК-Украина писала о том, что российский диктатор Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях из США.

Также диктатор приказал Минобороны РФ и "Росатому" подготовиться к возможному началу ядерных испытаний, если Соединенные Штаты это сделают.

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