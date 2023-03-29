Россия не сообщала США об изменении в обмене данными о "ядерке", - CNN

Напомним, вчера западные СМИ сообщили, что США приостановили обмен данными о стратегических ядерных силах с Россией.

Позже у президента США Джо Байдена разъяснили ситуацию с обменом данными о ядерном оружии из РФ.

Ранее РБК-Украина писала о том, что российский диктатор Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях из США.

Также диктатор приказал Минобороны РФ и "Росатому" подготовиться к возможному началу ядерных испытаний, если Соединенные Штаты это сделают.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.