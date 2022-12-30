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Росія повертає з Білорусі свій літак, який наводить ракети на цілі, - Гаюн

Фото: Росія повертає з Білорусі свій літак, який наводить ракети на цілі (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

З Білорусі до РФ повертається літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У "Сергій Атаянц". Який використовують для коригування ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"З Білорусі летить ДРЛО А-50 ВКС РФ. За нашими даними, борт ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" з рег. номером RF-93966, який злетів з аеродрому в Мачулищах о 10:12, летить з Білорусі до РФ", - повідомили спостерігачі.

Зазначається, що в Білорусі цей російський розвідувальний літак перебував із 14 грудня.

Нагадаємо, як раніше стало відомо, загроза ракетних обстрілів України з боку Білорусі зберігається ще на три місяці. Зокрема, до квітня 2023 року.

Додамо, також ми писали, що до військ радіоелектронної боротьби Збройних сил Білорусі надійшли нові зразки спеціальної військової техніки.

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