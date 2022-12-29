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Загроза ракетних ударів з Білорусі зберігається до квітня 2023 року, - Гаюн

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Білорусь, Четвер 29 грудня 2022 12:09
Загроза ракетних ударів з Білорусі зберігається до квітня 2023 року, - Гаюн Фото: загроза ракетних ударів з Білорусі зберігається до квітня 2023 року (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Загроза ракетних обстрілів України з боку Білорусі зберігається ще на три місяці. Зокрема, до квітня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

"Дія зони обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден (включно з БПЛА) на висотах від 0 до 19 800 метрів на півдні Білорусі продовжена згідно з NOTAMN O0973/22 з 1 січня по 1 квітня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що це обмеження не поширюється на авіацію ЗС РБ та Держприкордонкомітету Білорусі, а територія зони обмеження не змінилася.

"Заборона на польоти над південною частиною Білорусі була запроваджена 24 лютого 2022 р. з початком російського вторгнення в Україну. Саме з півдня Білорусі і відбуваються запуски ракет територією України. З початку війни з території Білорусі українськими містами було запущено не менше 721 ракети", - додають в повідомленні.

Таким чином, загроза ракетного обстрілу території України з повітряного простору Білорусі зберігається як мінімум ще на три місяці.

Раніше ми писали, що РФ перекинула до Білорусі нову партію зенітно-ракетних комплексів "Тор".

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни здійснили масовані пуски ракет по Україні. Ворог бив ракетами з повітряного та морського базування, із ЗРК С-300 по об'єктах енергетичної інфраструктури нашої країни.

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